Kultur Überraschung für ganz Schnelle am Landestheater in Altenburg

Altenburg. Weil die Theaterkasse vom Altenburger Markt an ihren angestammten Platz zurückkehrt, zeigt sich das Haus spendabel. Aber nur die Schnellsten können sich freuen.

Überraschung am Dienstag für alle, die schnell sind.

Nach vier Jahren gibt es Theaterkarten nun wieder am Heizhaus.

Weiterer Etappensieg für den Bauherren.

Nach vier Jahren am Standort Markt 10 in Altenburg zieht die Theaterkasse des Theaters Altenburg Gera um.

Puppenspielerin schlüpft in 15 Rollen

Ab Dienstag, 28. November, 10:00 Uhr befindet sich die Kasse des Theaters Altenburg Gera in den Räumlichkeiten des wiedereröffneten Heizhauses neben dem Landestheater. Zur Eröffnung spendiert das Theater an die ersten drei Kulturliebhaber je zwei Freikarten für die Vorstellung des Mysterienspiel „Jedermann“ am 13. Januar 2024. In der Tragödie schlüpft Puppenspielerin Marcella von Jahn in stolze 15 Rollen gleichzeitig.

Was sonst noch fertig geworden ist

Bereits Ende Oktober konnte das Landratsamt als Bauherr der Großbaustelle am Altenburger Theaterplatz einen Etappenerfolg bei der Sanierung des Landestheaters in Altenburg vermelden. Die kleine Bühne der Spielstätte, das Heizhaus, war fertig, die erste Premiere im runderneuerten Standort konnte am 28. Oktober über die Heizhaus-Bühne gehen.

Fertig wurden damit auch ABO-Büro, Pförtnerbereich mit Abendkasse, Foyer und die zur Spielstätte „Heizhaus“ gehörende neuen WC-Anlage.

Der Zugang erfolgt vom Haltestellenbereich am Theaterplatz (neben der Einfahrtsschranke) direkt zum Eingang des Foyers.

Seit Sommer 2019 wird das Altenburger Landestheater umfangreichinstandgesetzt und umgebaut. Das Theaterensemble nutzt seitdem als Ausweichquartier das große Zelt auf dem Festplatz der Skatstadt. Bisher konnten im historischen Theaterbau aus dem Jahr 1871 unter anderem die Ober- und Untermaschinerie der Bühne erneuert werden, zudem wurde der Orchestergraben vergrößert. Die Drehbühne ist funktionsbereit, ebenso die Technik für Kulissen.

Öffnungszeiten der Theaterkasse: Di. 10:00-18:00 Uhr / Mi.+Do.+Fr. 10:00-17:00 Uhr; Telefon (03447) 585160, E-Mail unter kasse@theater-altenburg-gera.de