Umleitungen wegen Baustellen in Altenburg

Am Freitag, 14. August, wird die Brockhausstraße in Höhe der Hausnummer 8 a für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Grund dafür sind umfangreiche Bauarbeiten an diesem Grundstück.

Die Umleitung des Zentrumsverkehrs erfolgt über die Brecht-Straße. Der Verkehr Richtung Bahnhof wird an der Friedrich-Ebert-Straße über Am Lerchenberg in Richtung Kanalstraße und Wettinerstraße abgeleitet.

Für den Busverkehr wird es keine Einschränkungen geben, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Ab Montag, 17. August, wird die Hillgasse für circa zwei Wochen im Abschnitt zwischen der Hausnummer 1 bis 14 für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Grund dafür sind Arbeiten am Straßenkörper.

Notweg für Fußgänger

Und noch eine Baustelle startet am Montag in Altenburg. Bis voraussichtlich Ende September 2020 wird die Franz-Mehring-Straße auf Höhe des Ewa-Gebäudes (Hausnummer 6) aufgrund von umfangreichen Kabelverlegearbeiten für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Auch auf dem Gehweg finden Arbeiten statt, so dass es notwendig ist, die Fußgänger über einen Notweg, der auf der Fahrbahn errichtet wird, sicher an der Baustelle vorbeizuleiten.

Die Umleitung erfolgt stadteinwärts über die Friedrich-Ebert-Straße und Am Lerchenberg, stadtauswärts entsprechend in der Gegenrichtung. Die Umleitung ist ausgeschildert.