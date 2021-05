Und jetzt Kraft sammeln für die Kinder aus Tschernobyl

Gabriele Kirmse und ihr Mann Wolfgang im kleinen Wintergarten ihres Hauses in Spora. Dass die beiden am 4. Mai 2021 dort gemeinsam sitzen können, war lange Zeit ungewiss. Gabriele Kirmse, die seit zwei Jahrzehnten Ferienaufenthalte für Tschernobyl-Kinder auch im Altenburger Land organsiert, erkrankte Anfang Januar 2021 an Corona. Drei Wochen lag sie im Koma deshalb, ihre Überlebenschance lag bei 30 Prozent. Als sie erwachte, konnte sie weder reden, laufen noch ihre Hände benutzen. Insgesamt drei Monate vergingen, ehe sie wieder nach Hause zu ihrem Mann Wolfgang konnte. Ob sie sich je wieder ganz erholt von der schweren Virusinfektion, ist aktuell noch ungewiss. Heute will sie dennoch Danke sagen: den Ärzten und dem Pflegepersonal des Krankenhauses Zeitz, die sie in der dortigen Notaufnahme sogleich ins SRH-Klinikum Gera transportieren ließen sowie Schwestern, Pflegern und Ärzteteam der Intensiv- und der Normalstation im Klinikum Gera.

Spora/Gera. Anfang Januar 2021 fühlt sich Gabriele Kirmse nicht gut. Kraftlos. Mitte dieses Monats kamen wahnsinnige Kopfschmerzen, Fieber und Schüttelfrost dazu. Bevor sie in diesem Zustand den Notarzt ruft, packte sie noch eine Krankenhaustasche für sich und räumte das Haus auf. In den Rettungswagen kletterte sie noch selbstständig.

In der Notaufnahme des Klinikums Burgenlandkreis in Zeitz die Diagnose: doppelte Lungenentzündung und Covid 19. Den Corona-Test führt man gleich drei Mal aus, jedes Mal ist er positiv. Die Zeitzer alarmieren das Wald-Klinikum Gera, noch in der selben Nacht wird Gabriele Kirmse dorthin verlegt. Dann liegt sie drei Wochen im Koma, die Ärzte geben ihr eine Überlebenschance von 30 Prozent. An ihren Klinikaufenthalt erinnert sie sich nur unvollständig.

Der einzige Kontakt zur Außenwelt für lange Zeit

Da sind die schweren Alpträume, als sie im Koma lag, die ihr bis heute Angst einjagen. Da ist die Zeit nach ihrem Erwachen, als sie weder reden noch laufen oder ihre Hände bewegen kann und sich fragt, ob sie für immer gelähmt bleibt. Da ist die Schwere des Atmens, Zug um Zug. Da ist die künstliche Beatmung, täglich zehn Stunden lang.

Und da sind all die Schwestern und Pfleger sowie das Ärzteteam. Sie alle umsorgen sie rührig und liebevoll. Sie alle sind für eine schier endlose Zeit Kontakt zur Außenwelt für Gabriele Kirmse. „Sie waren so lieb zu mir, machten mir Mut“, erzählt sie. Dabei wisse sie genau, wie schwer ihr Job gerade in den vergangenen 13 Monaten ist und wie vergleichsweise selten ihnen dafür gedankt wird. „Ich möchte das unbedingt und ganz ausdrücklich: allen Ärzten, Schwestern und Pflegern in den Kliniken Zeitz und Danke sagen, dass sie für mich da waren.“

Dankbar ist Gabriele Kirmse besonders, dass ihre Familie von Pflegeteam und Ärzten stets auf dem Laufenden gehalten wurde in der Zeit ihres Klinikaufenthaltes. „Das hat für mich einiges erleichtert und meine Familie wusste, dass es aufwärts geht“, sagt sie. Denn ihr Mann Wolfgang ist selbst gesundheitlich angeschlagen und auf Hilfe angewiesen nach einem schweren Autounfall und einem Herzinfarkt 2017.

Der schönste Tag war dann, als sie wieder zu Hause war in Spora. Dafür hatte sie sogar ihre Reha abgebrochen. Wenn sie heute die Tür ihres Hauses öffnet, sieht man ihr nicht an, das sie vor kurzem sicher war, sterben zu müssen.

Erst recht nicht, wenn sie von den Kindern in der Tschernobyl-Region erzählt, für die sie seit zwei Jahrzehnten einmal jährlich Ferienaufenthalte im Altenburger Land, in Gera und angrenzenden Regionen organisiert. Rund 1000 Mädchen und Jungen aus der vor 35 Jahren radioaktiv verseuchten Region ermöglichte sie bis dato zwei unbeschwerte Wochen im Jahr. An fast jedes Kind kann sich Gabriele Kirmse erinnern. Mit einigen von ihnen steht sie nach wie vor in engem Kontakt.

Die Organisation dieser Ferienwochen prägt ihr Leben, denn sie werden komplett über Spenden und Sponsoring finanziert. Bis vor zwei Jahren war das Evangelisch-Lutherische Magdalenenstift in Altenburg Träger der Aktion und zog sich dann zurück. Einen Ersatz hat Gabriele Kirmse indes gefunden.

Und auch die Helfer und Sponsoren halten nach wie vor zu ihr: ist Corona gebannt, soll es wieder Ferienwochen geben für Kinder aus Tschernobyl. Die Aktion sei schließlich mal aus dem Nichts entstanden, sie darf nicht einfach zu Ende sein.

Doch aktuell bestimmen Arztbesuche und Physiotherapie das Leben der 72-Jährigen. Ob ihre Lunge je wieder volle Funktionstüchtigkeit erlangt, ist ungewiss. Ihre Grenzen spürt Gabriele Kirmse regelmäßig: am späten Nachmittag oder gegen Abend. Dann kann sie kaum noch die Beine heben. Was sie sich wünscht? „Das ich halbwegs gesund werde und wieder Kraft finde, damit ich meinen Kindern noch viel geben kann.“ Damit meint Gabriele Kirmse ihre Söhne Jan und Sören sowie ihre Kinder aus Tschernobyl.

Wem möchten Sie einfach Danke sagen? Erzählen Sie es uns und wir erzählen Ihre Geschichte: schmoelln@otz.de