Unschätzbar wertvoll

Es gibt Menschen, für die geht ein Lebenstraum erst spät in Erfüllung. Wie bei Gabriele Kirmse aus Spora. Schon als Kind träumte sie davon, entweder Kindergärtnerin oder Lehrerin zu werden. Als Jugendliche schaffte sie sogar die entsprechenden Aufnahmeprüfungen.

Sie scheiterte aber am Schicksal. Ihr Bruder war behindert, ihre Mutter alleinerziehend. Ging sie zur Arbeit, musste die Tochter auf den Sohn achtgeben. Das wäre unmöglich gewesen, wenn Gabriele Kirmse ein Lehrerstudium begonnen hätte. Denn dafür hätte sie von zu Hause ausziehen und im Internat leben müssen. So wurde sie Sekretärin.

Doch ihr Lebenstraum ging trotzdem in Erfüllung: vor nunmehr 20 Jahren mit den Kindern aus der strahlenverseuchten Region um Tschernobyl.

Zuerst sollte sie sie nur betreuen. Inzwischen organisiert sie die jährlichen Ferienaufenthalte in unserer Region. Obwohl dieses Ehrenamt Schwerstarbeit sein kann – Gabriele Kirmse ist dankbar für diese Aufgabe. Sie zeigt das mit dem Engagement für „ihre“ Kinder und nicht selten für deren Familien im fernen Weißrussland. Der Lohn dafür: Unzählige Geschichten und Erinnerungen voller Leben und Lachen. Dankbarkeit, die verbindet. Unschätzbar, sagt Gabriele Kirmse. Sie weiß, wie gut das tut. Gerade in so kargen Zeiten.