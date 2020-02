Unternehmen buhlen in Schmölln um Gunst der Schüler

Die Regelschule „Am Eichberg“ in Schmölln war in den gestrigen Nachmittagsstunden gut gefüllt. Fast 250 Schüler der Klassenstufen sieben bis zehn waren im Haus unterwegs. Zum Teil kamen die Schüler mit ihren Eltern. Auf dem Programm stand die 7. Hausmesse im Rahmen der Berufsorientierung und -vorbereitung.

Auf zwei Etagen präsentierten sich drei Stunden lang 58 Unternehmen und Institutionen. „Das werden von Jahr zu Jahr mehr“, sagt Schulleiterin Steffi Kersten. „Im vergangenen Schuljahr waren knapp 50 Unternehmen zu Gast. Diese Jahr hätten wir die 60 geknackt. Drei Firmen mussten aber krankheitsbedingt absagen. Man merkt, dass die Betriebe Auszubildende suchen.“

Auch drei andere Schulen waren an die Regelschule Schmölln eingeladen

Für die Schmöllner Regelschüler ist es eine Pflichtveranstaltung. Steffi Kersten hat aber auch Einladungen an die Regelschulen in Nöbdenitz und Gößnitz sowie an das Gymnasium in Schmölln verschickt. Ines Hummel, Lehrerin der 8. Klasse an der Regelschule Nöbdenitz, ist mit ihrer Klasse der Einladung gefolgt: „Wir nutzen die Möglichkeit gerne. Es ist eine geballte Präsentation, die wir so auf dem Lande nicht haben.“

Auch bei den Eltern ist die Berufsmesse gefragt, weil sie sich so gemeinsam mit ihren Kindern über die Vielfalt der Arbeitswelt informieren können und das Angebot der Messeteilnehmer speziell auf die Regelschüler zugeschnitten ist. „Es ist eine familiärere Atmosphäre als zum Beispiel auf der Berufsbildungsmesse in der Schmöllner Ostthüringenhalle im Herbst“, erzählt Oliver Haudek, der sich mit seiner Tochter am Stand des Klinikum Altenburger Land von Susanne Steinmetz beraten ließ. Die Siebtklässlerin Leonie Haudek weiß noch nicht, wo es einmal hingehen soll.

Carlos Treichel (links) lässt sich am Stand von Dietzel Hydraulik vom Ausbildungsverantwortlichen Mike Anders beraten. Foto: Tina Puff

Körperlich anstrengende Arbeit schreckt ab

Während sich an einigen Unternehmensständen Trauben bildeten, wirkten manche eher verwaist. So auch der Stand der BSB-Gerüstbau GmbH. „Es waren schon ein paar hier. Aber leider ist das Interesse gering. Die Arbeit in unserem Unternehmen ist körperlich anstrengend und das schreckt den Einen oder Anderen schon ab“, berichtet Mitarbeiterin Daniela König. „Wir haben viele Jahre keinen Auszubildenden gefunden. 2019 hat einer bei uns angefangen.“ Auch am Stand des Geraer Unternehmens electronicon ist es ruhig. „Das Interesse ist verhalten“, sagt Personalreferentin Claudia Ackermann.

Am Stand von Dietzel Hydraulik stehen hingegen mehrere Interessenten. Der 13-jährige Carlos Treichel erfährt hier vom Ausbildungsverantwortlichen Mike Anders, dass Mathematik ein wichtiges Fach ist. Am Stand der Präzisionsoptik Gera (POG) lässt sich die 13-jährige Kassandra Thomas erste Handgriffe erklären. „Das Interesse ist sehr unterschiedlich. Manche stellen Fragen und manche arbeiten nur ihren Zettel ab“, resümiert Jolina Damaschke.