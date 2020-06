Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unterstützung für Altenburgs Kindergärten läuft weiter

„Bildung ist ein menschliches Grundrecht, was auch in Zeiten von Corona nicht ausgesetzt werden sollte“, sagt Katrin Kreutzer, Geschäftsführerin von Momelino aus Leipzig. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

„Mit der Schließung der Bildungseinrichtungen ab dem 16. März war uns klar, dass wir unsere Workshops für Vorschulkinder in Kindertagesstätten und Grundschulen auf zunächst unbestimmte Zeit nicht mehr durchführen können. 1200 Kindern in 67 Einrichtungen deutschlandweit mussten wir den vereinbarten Termin absagen“, so Kreutzer weiter.

Digital und Analog wird zu Dialog

Jetzt soll das Angebot „wikilino“ mithilfe von weiteren digitalen Lernangeboten erweitert werden. Unter Hochtouren habe das Team daran gearbeitet, die Inhalte so umzubauen, dass sie auch in Zeiten eingeschränkter Kontakte genutzt werden können.

Die angepasste Programm-Mechanik soll digitale und analoge Elemente verbinden. „Mit wikilino im Dialog wollen wir Bildungseinrichtungen dabei unterstützen, Kinder zu fördern, unabhängig davon, wie oft sie eine Einrichtung besuchen können. Dazu haben wir ein Internetportal entwickelt, in dem wir in regelmäßigen Abständen neue Lerneinheiten für Kinder im Kita- und Grundschulalter hochladen. Voraussetzungen gibt es wenige. Einfach anmelden, die entsprechenden Codes einlösen und loslegen. Die Lerneinheiten werden teilweise in verschiedenen Schwierigkeitsstufen angeboten. Unsere wikilino Materialkiste haben wir umfangreich erweitert und versenden diese nun per Post“, sagt Marina Nöbel, die als zweite Geschäftsführerin von Momelino für die Programmentwicklung zuständig ist.

„Das analoge Lernen kann wie gewohnt in der Bildungseinrichtung stattfinden oder aber verstärkt zu Hause“, sagt sie.

Materialien für Kinder und Eltern

Die Materialien können von den Bildungseinrichtungen an die Kinder weitergegeben oder in der Einrichtung eingesetzt werden. Auch die weiterführenden Unterlagen für Familien bieten Lektionen, die zu Hause ausprobiert werden können.

Bereits 48 Kitas, Grundschulen und Horte aus Thüringen konnten am wikilino-Programm teilnehmen. Aufgrund einer Förderung durch die Teilnehmer der Postcode-Lotterie erhalten in den nächsten Wochen weitere 14 Einrichtungen (darunter aus Altenburg, Meuselwitz, Nobitz, Nöbdenitz, Schmölln, Starkenberg) große Materialkisten und Aktivierungscodes für das neue Online-Portal. Die Teilnehmer der Lotterie unterstützen das frühkindliche Bildungsprogramm von Beginn an, für die Bildungseinrichtung entstehen so keine Teilnahmekosten.

Für Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren

„Wir sind sehr dankbar, dass wir in diesen Zeiten durch die Förderung unserer Bildungsprogramme vollumfänglich weiterführen können. Dadurch können wir Pädagogen und Familien unterstützen, damit Kinder weiterhin den bestmöglichen Anspruch auf Bildungsförderung haben“, sagt Katrin Kreutzer.

Seit Herbst 2017 bietet Momelino das innovative Bildungsprogramme für Kinder im Alter von fünf bis acht Jahren an. Die interaktiven, mediengestützten Lernangebote basieren auf einem künstlerisch-kreativen Ansatz und bieten in Kombination mit haptischen Lernmaterialien Zugang zu komplexen Themenwelten.

Naturwissenschaften im Lernfokus

Das Angebot umfasst derzeit die Förderung im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) sowie Finanz- und Wertebildung. Auch gesunde und achtsame Lebensweisen werden thematisiert.

Folgende Einrichtungen aus dem Altenburger Land nehmen am aktuellen Programm teil: Kita Pusteblume Altenburg, Kita Bärenstark Altenburg, Kita Gerhard Ullrich Wintersdorf, Kita Rumpelstilzchen Ziegelheim, Kita Schwalbennest Flemmingen, Kita Wirbelwind Lehndorf, Kita Haus der kleinen Füße Nobitz, Kita Rasselbande Nöbdenitz, Kita Bummi Schmölln, Kita Sternchen Schmölln, Kita Frohe Zukunft Starkenberg.

www.momelino.info

E-Mail: kontakt@momelino.info