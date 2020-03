Unterwegs in Krisenzeiten in Greiz und Zeulenroda

Von Petra Lowe

Greiz/Zeulenroda. Seit Freitag sind die Bestimmungen wegen der Corona-Krise weiter verschäft - eine Stippvisite am Wochenende in Greiz und Zeulenroda: Das öffentliche Leben ist auch in Greiz in die Knie gezwungen. Die Parkplätze in der Stadt sind ungewohnt leer. Nur die Enten ziehen wie immer ihre Bahnen auf der Weißen Elster. Doch es steht niemand am Ufer, um sie zu füttern. Dafür sind die Supermärkte der Stadt gut besucht. Die Devise ist: Zum Supermarkt fahren, einkaufen und schnell wieder nach Hause - hoffentlich ohne Ansteckung.

Ich trage Desinfektionsmittel bei mir, doch mit dem Sicherheitsabstand von 1,50 Metern klappt es auch bei mir nicht immer. Der Greizer Wolfgang Korb weist mich im Gespräch freundlich lächelnd daraufhin. Ich nehme mehr Abstand. Er und seine Frau Gabi wollen Luft schnappen und drehen ihre Runden in der Altstadt. "Mit zwei Leuten ist es keine Gruppenbildung", sagt Wolfgang Korb. Ich wünschte, es würde von jedem so gesehen.

Gruppenbildung in der Sonne

Wenn die Sonne herauskommt, sind es vor allem die jungen Greizer, die in größerer Zahl eng zusammenstehen, rumalbern und sich wie gewohnt verhalten. Die Corona-Krise ist ihnen noch nicht in die Knie gefahren.

Für das Ehepaar Korb ist diese Krisenzeit nicht sehr problematisch. Beide arbeiten in ihrem Bauplanungsbüro weiter, wenngleich ein leichter Rückgang auch in der Baubranche zu merken sei, sagt Wolfgang Korb. "Mancher wartet ab, das ist auch zu verstehen", sagt Gabi Korb. Besonders in den Handwerkerfirmen schwinge immer die Gefahr mit, dass Mitarbeiter erkranken, das könne fatale Folgen haben, gibt sie zu Bedenken. Wir wünschen uns gegenseitig alles Gute. "Bleiben sie gesund", ist ein Satz, den ich jetzt oft höre. Und er ist ehrlich gemeint.

Auf das Wesentliche besinnen

Zwei Reichenbacher mit Hund kommen vom Greizer Park zurück. Sie möchten ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Aber eine kleine Unterhaltung führen sie dennoch mit mir. "Wir richten uns nach dem, was jetzt gesagt wird, um uns und auch keine anderen zu gefährden. Außerdem haben wir doch alles und besinnen uns auf das Wesentliche", sagen sie. Die Worte klingen lange in mir nach.

Zeulenroda ist still

In Zeulenroda sind noch weniger Menschen unterwegs als in Greiz. Vom Marktplatz kommt eine Frau mit Beutel und schimpft, als ich sie anspreche: "Es sei einfach nur peinlich, die Regale leer. Sowas geht doch nicht". Ihren Namen will sie nicht nennen, winkt nur ab: "Ich gebe zu der Angelegenheit keinen Kommentar". Ganz offensichtlich kommt sie von einem Drogeriemarkt, rundherum sind die Geschäfte geschlossen. Und tatsächlich. Meine Stippvisite dort bringt den Beweis. Das Regal, in dem vormals Seifen zu finden waren, ist leer. Und auch bei Haushaltsmitteln ist das Angebot ausgedünnt.

Zweite Stufe der Hamsterkäufe

Offensichtlich ist die zweite Stufe der Hamsterkäufe erreicht und die Toilettenpapier-Manie ist durch einen mysteriösen Seifen-Rausch abgelöst. Die Deutschen sind ein sauberes Volk. An der Kasse stehen vier Kunden eng hintereinander in der Schlange. Von einem Sicherheitsabstand ist nichts zu sehen. Auch die Kassiererin scheint voll des Vertrauens, denn sie trägt keine Handschuhe. Das hat sie übrigens mit drei Kassiererinnen von vier besuchten Supermärkten gemein.

Eine Kassiererin - ich halte die Frauen an der Kasse in diesen Krisenzeiten übrigens für Heldinnen - frage ich, ob sie sich der Corona-Gefahr bewusst sei. Doch sie zeigt mir ihre Finger mit langen, bunt gestalteten Fingernägeln und sagt, dass das schwierig zu machen sei.

Menschen angespannt wegen Einschränkung

In der Greizer Straße werden die Fenster der Fleischerei Stöcker geputzt. Eine Mitarbeiterin schüttelt den Kopf über den Unsinn, den mancher Zeulenrodaer betreibt mit seinen Hamsterkäufen. Und sie bedauert, dass die Menschen immer aggressiver würden. Dabei ist es doch noch nicht mal eine Woche her, seit alles geschlossen wurde. "Was, wenn das noch Monate anhält", fragt sie. Eine Antwort kann ich ihr nicht geben.

Versprechen zur Aufklärung

Bis auf ganz wenige sind die Läden geschlossen. "Wir kommen wieder & zählen auf euch", steht in großen Lettern im Schaufenster eines Reisebüros. Auch zum Bücherzauber-Lädchen sind die Türen verschlossen. Hier konnten sich Leser noch bis vor Kurzem eine Zeitung kaufen, doch das Angebot an tagesaktuellen Informationen hat wohl das des Buches nicht übertroffen. Von Beschwerde und Schließung durch das Ordnungsamt, höre ich. "Das wird die Redaktion nachprüfen", verspreche ich, da zum Sonnabend sowieso niemand zu erreichen ist. Und in der Woche ist die Stadtverwaltung Zeulenroda-Triebes für den Besucherverkehr geschlossen.

In der Greizer Straße lockt ein Eistüten-Aufsteller, Stühle stehen vor dem Fenster. Es brennt Licht im Café Rimini und die Tür ist nicht verschlossen. "Nee, das Café hat offen bis sechs. Sie können sich setzen", bekomme ich auf meine verwunderte Frage, ob das Café oder nur der Straßenverkauf geöffnet wäre. Wissen die Mitarbeiter nicht, dass Cafés seit Freitag geschlossen bleiben müssen wegen der Corona-Gefahr? Achselzucken. Das Café jedenfalls ist leer.