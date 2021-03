US-Wettbewerb offen für Schüler aus Altenburger Land

Schüler aus dem Altenburger Land können sich an einem Kunst- und Literaturwettbewerb in der amerikanischen Schwesterregion Hickory beteiligen.

Das ist ein Ergebnis des jüngst stattgefundenen virtuellen Austausches zum Thema Bildung mit der Partnerregion in North Carolina. Im Rahmen des Web-Ex-Meetings im Februar mit Teilnehmern der Western Piedmont Sister Cities Association (WPSCA) und des Altenburger Landes sprachen die Vertreter des Landkreises unter anderem über Möglichkeiten künftiger Kooperationen zwischen Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen. An einem solchen Austausch bestehe auch seitens der Partner in den USA großes Interesse. Dabei reichen die Ideen vom gemeinsamen digitalen Lernen bis zu künstlerischen Projekten für nahezu alle Altersklassen.

Vereint in Hoffnung

Dem Fachdienst Wirtschaft, Tourismus und Kultur im Landratsamt liegt bereits eine Übersicht der interessierten Schulen vor.

Ebenfalls im Rahmen dieses Meetings wurde der Wettbewerb „Young Artists and Authors Showcase“ (Präsentation junger Künstler und Autoren) von der Organisation Sister Cities International (SCI) vorgestellt. An diesem Kunst- und Literaturausscheid können sich auch Schüler aus dem Altenburger Land beteiligen. Denn der SCI-Wettbewerb zum Thema „United in Hope“ (Vereint in Hoffnung) richtet sich nicht nur amerikanische Teenager, sondern an Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren (das 18. Lebensjahr darf maximal am 1. Mai 2021 erreicht werden) auf der ganzen Welt.

In vier Kategorien – Kunst, Literatur, Fotographie und Musik – können sich die Schüler mit ihren Werken beteiligen. Dafür brauchen sich Mädchen und Jungen aus dem Landkreis nur unter https://sistercities.org/yaas/ anmelden und ihre den Wettbewerbsregeln entsprechenden Werke bis 10. April einreichen.

Die Gewinner werden auf dem Youth Leadership Summit vom 12. bis 13. August 2021 bekanntgegeben.

Erstplatzierter bekommt 1000 Dollar

Als Preise sind für den ersten Platz 1000 US-Dollar, für den zweiten Platz 250 und für den dritten Platz 100 US-Dollar ausgeschrieben.

Kontakt: Landratsamt Altenburger Land Fachdienst Kultur, Angela Kiesewetter-Lorenz, E-Mail: kultur@altenburgerland.de.

WPSCA ChairpersonTracey Trimble, E-Mail: ttrimble@hickoryfurniture.com.