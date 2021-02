Veranstaltungen in Altenburger unter Vorbehalt geplant

In Altenburg fand 2019 das erste Street Food Festival statt. Ivo Lottig bot kubanische Sandwiches an. In diesem Jahr soll es die zweite Auflage geben.

Altenburg. In Altenburg soll in diesem Jahr wieder gemeinsam gefeiert, geschlemmt und Musik gehört werden.

Angesichts sinkender Infektionszahlen und sich abzeichnender Lockerungen der Corona-Auflagen wächst das Interesse an den geplanten Veranstaltungen dieses Jahres. Da ist es gut zu wissen, dass der Veranstaltungskalender der Skatstadt prall gefüllt ist.

Neben den traditionellen Höhepunkten des Jahres wie die Altenburger Museumsnacht, der Skatstadtmarathon, die Bauernmärkte und das Inselzoofest findet sich auch eine Neuauflage des 2019 erstmals durchgeführten Street Food Festivals, das im Vorjahr leider ausfallen musste.

Lange Liszt-Nacht

Eine einmalige Veranstaltung wird die Lange Liszt-Nacht im Rahmen der Liszt-Biennale Thüringen 2021 sein, deren Hauptort Altenburg in diesem Jahr ist. An diesem Abend, 22. Mai, wird es im Stadtzentrum vielfältige Angebote aus den Bereichen Musik, Literatur, Tanz, Kunst und Theater geben, die sich alle im weitesten Sinne rund um den Komponisten Franz Liszt drehen.

Veranstaltungen bis in den Dezember

Der Veranstaltungsplan, der Höhepunkte dieses Jahres auflistet, reicht bis in den Dezember hinein und wird durch den Altenburger Weihnachtsmarkt beendet. Nun hoffen die Veranstalter, dass es nach den vielen abgesagten Veranstaltungen im Jahr 2020 wieder möglich sein wird, mit den ganz unterschiedlichen Angeboten viele Bewohner und Besucher in das Zentrum der Skatstadt zu locken.

Blick in Veranstaltungsplan

Frühjahr: Manege frei! – Das Lindenau-Museum Altenburg zu Gast im Museum Burg Posterstein.

16. April: Theater Altenburg-Gera / Theaterzelt, Festakt „150 Jahre Landestheater Theater Altenburg“.

17. April: 9 Uhr, Altenburger Bauernmarkt.

24. April: Residenzschloss, Sonderausstellung „Treu und Standhaft - der Herzoglich Sachsen-Ernestinische Hausorden“.

29. April: Markt Show-Veranstaltung zum Internationalen Tag des Tanzes; Prinzenpalais, Ausstellung des Lindenau-Museums, Bernhard-August-von-Lindenau-Förderpreis.

2. Mai: Markt, Autofrühling

8. Mai: 17 Uhr, St. Bartholomäi Bläsermusik mit dem Posaunenchor Altenburg.

9. Mai: 16 Uhr, Residenzschloss, Klingende Konzertvorschau zum 31. Altenburger Musikfestival.

21. Mai: Ausstellungskooperation „Grünes im Quadrat – Historische Gärten im Altenburger Land“, Begleitausstellungen zur Buga Erfurt.

22. bis 24. Mai: Thüringer Schlössertage, Veranstaltungen im Residenzschloss.

18. bis 24. Mai: 4. Liszt-Biennale Thüringen.

ab 24. Mai: Other Music Academy Weimar in Altenburg.

3. bis 6. Juni:Stadtmensch-Festival.

12. Juni: Skatstadtmarathon.

20. Juni: 17 Uhr, SchlosskircheOrgelkonzert mit Matthias Süß.

25. und 26. Juni: 21 Uhr, Markt, Klassik Open Air.

2. Juli: Altenburger Museumsnacht.

3. Juli: Other Music Academy.

3. bis 4. Juli: Markt, Street Food Festival.

8. und 9. Juli: 20 Uhr, Agnesgarten „Kunz und Morta“, Prinzenraub-Spektakel auf dem Schloss.

10. Juli: Markt, ab 12 Uhr, 1. Christopher Street Day in Altenburg;

17 Uhr und 20.30 Uhr, Agnesgarten„Kunz und Morta“.

11. Juli: Schlossgarten„Picknick im Park“.

16. Juli: Lange Nacht der Wirtschaftsasse.

17. Juli: 17 Uhr, Schlosskirche, Orgelkonzert mit Markus Stepanek; Paul-Gustavus-Haus, Pauls kurioses Sommerspektakel.

22. Juli: Goldener Pflug Internationaler Skat-Cup.

25. Juli: Prinzenpalais, Ausstellung des Lindenau-Museums, Gerhard-Altenbourg-Preis.

31. Juli: 17 Uhr, Schlosskirche, Orgelkonzert mit Harmut Siebmanns.

6. bis 8. August: Park- und Teichfest

7. August: 15 Uhr, Inselzoofest.

8. August: Teehauswiesenkinderfest.

12. bis 22. August: 30. Altenburger Musikfestival.

30. August bis 3. September: 30. Thüringische Orgelakademie.

5. September: Schlossgarten, Pflanzenmarkt.

10. September: Brüderkirche, Konzert zur Verleihung der Denkmalschutzpreise.

11. bis 12. September: Messe für junge Kunst, Filmfest Altenburg.

12. September: Tag des offenen Denkmals.

18. bis 19. September: Residenzschloss, Mittelalterspektakel; Markt, Johannitertag.

20. September: 14 bis 17 Uhr, Residenzschloss, Schlösserkindertag.

25. September: Kunstgasse, 150 Jahre Studio Bildende Kunst.

2. Oktober: 17 Uhr, Markt, 30 + ein Jahr.

3. Oktober: 10 bis 18 Uhr, Markt, Bürgerfest.

9. Oktober: 9 Uhr, Altenburger Bauernmarkt; 17 Uhr, Schlosskirche; Abschiedskonzert des Schlossorganisten Felix Friedrich.

16. Oktober: Goldener Pflug, Familienkonzert des Arbeitskreises „Familie schafft Zukunft“.

24. November: Weihnachtsmarkt.

27. November: 17 Uhr, Bachsaal, Adventskonzert.

28. November: 14 Uhr, Bachsaal, Eröffnung Weihnachtsausstellung; 17 Uhr, Brüderkirche, Bläsermusik mit dem Posaunenchor Altenburg.

12. Dezember: 16 Uhr, Bachsaal, Weihnachtskonzert des Fördervereins Altenburger Musikfestival.