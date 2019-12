Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Verbandstag in Altenburg: Jugendarbeit braucht neue Impulse

Randvoll war die Tagesordnung des Verbandstages des Deutschen Skatverbandes (DSkV), der jetzt in Altenburg stattfand. Ein Punkt war das Thema Jugendarbeit in dem aktuell rund 19 000 Mitglieder zählenden Verband. Dass es auf diesem dringend neuer Impulse bedarf, sah auch der langjährige Präsident des Verbandes, Peter Tripmaker, so: „In den kommenden Jahren wird der DSkV in allen Ebenen um die 1000 neue Funktionäre benötigen, die Verantwortung übernehmen. Die müssen aber gewonnen werden, wobei ich auch gern mithelfen werde“, meinte er.

Für Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) ist das Kulturgut Skat Chefsache. „Wir haben uns bereits in der Vergangenheit zu einem Runden Tisch mit Vertretern der in Altenburg und in dem Landkreis angesiedelten Skatvereine getroffen, um über deren Zukunft zu reden und wie man die Jugendarbeit forcieren kann“, führte er aus. Dabei sei es nicht geblieben, vielmehr habe sich daraus eine kleine Arbeitsgruppe gebildet, die nach Wegen für die weitere Belebung der Kinder- und Jugendarbeit suche.

„Aller zwei Jahre soll in Altenburg ein deutschlandweites Jugend-Skatturnier für Auswahlteams der Landesverbände etabliert werden, dass sich mit dem internationalen Skatcup des Verbandes abwechselt, der ebenfalls aller zwei Jahre und immer in Altenburg stattfindet“, so das Stadtoberhaupt. Parallel dazu soll die Arbeit in Skat-AGs an Schulen weiter forciert werden.

Neumanns Vorstoß wurde von den Delegierten mit Interesse aufgenommen. Dass dies keineswegs nur Höflichkeit gegenüber dem Gastgeber war, bewies das Benefiz-Skatturnier, das der Verband seit Jahren in Altenburg ausrichtet und deren Reinerlöse plus finanzieller Aufstockung durch VR-Bank und Sparkasse einem sozialen Zweck in Altenburg zugute kommt. Die 10. Auflage des Turniers war die sportliche Aufwärmung für die Delegierten des Verbandstages. Im Café Volkstädt spielten 56 Starter die Summe von 1989 Euro ein, die von den Gastgebern auf 3000 Euro aufgerundet werden.