Verdiente Macher des Sports in Altenburg ausgezeichnet

Altenburg. Brigitte Dümmel, Karlheinz Kühn und Michael Rüger sind geehrt worden.

Auf dem zehnten Kreissporttag des Altenburger Landes in Altenburg wurden drei verdiente Ehrenamtliche aus Mitgliedsvereinen des Kreissportbundes (KSB) ausgezeichnet. Sie erhielten in Würdigung ihrer langjährigen Tätigkeit Guts-Muths-Ehrenplaketten in Silber und Bronze. Die Ehrungen nahmen der Geschäftsführer des Landessportbundes Thüringen, Thomas Zirkel, und der Vorsitzende des Kreissportbundes, Hendrik Baum, vor.

Brigitte Dümmel ist seit mehr als einem Vierteljahrhundert Vorsitzende des SV Medizin Altenburg. Im 840 Mitglieder zählenden Mehrspartenverein ist sie Ansprechpartner für alle Mitglieder und treibende Kraft im Vorstand. Ob Beantragung und Verwaltung der Finanzen, Kontrolle der Übungsleiterlizenzen, Organisation des Geschäfts- und Vereinsbetriebs, Zusammenarbeit mit Landessportbund, Kreisverwaltung und Kreissportbund – Dümmel managt das.

Organisation der Reha-Sportgruppen

Genauso wie die Koordination der Reha-Sportgruppen, was noch einmal ganz besonderen Arbeitsaufwand bedeutet. Von Ruhestand kann bei Brigitte Dümmel also keine Rede sein.

Für ihre bedeutenden Verdienste wurde ihr Guts-Muths Ehrenplakette in Silber verliehen.

Karlheinz Kühn ist durch und durch Radballer. Zunächst als aktiver Spieler, danach als Betreuer, Vorstandsmitglied und schließlich als lizenzierter Trainer. Mit seinem Engagement unterstützt er beim SV Blau-Gelb Ehrenberg Woche für Woche die Übungsleiter Dieter Rademann und Katrin Eichapfel.

Sein Hauptaugenmerk legt er dabei auf den Nachwuchs, den er seit vielen Jahren mit betreut. Dabei zeichnet er für ein ausgeprägtes Technik- und Fitnesstraining der jungen Sportler mitverantwortlich. Ihm sind letztlich auch die zahlreichen Erfolge bei Deutschen und Landesmeisterschaften als Mitglied des Trainerteams mit zuzurechnen.

Er ist immer dabei, wenn es Vereinsmaßnahmen sicherzustellen gilt, sei es die jährliche Mitgliederversammlung, die Weihnachtsfeier, Landesmeisterschaften, Turniere, Ferienfreizeiten oder Jugendbildungsmaßnahmen im Radball. Für sein besonders Engagement wurde ihm Guts-Muths-Ehrenplakette in Silber verliehen.

Michael Rüger ist seit 55 Jahren eng mit dem Tischtennissport in Altenburg verbunden. Zunächst als Spieler, mittlerweile seit 20 Jahren als engagierter und zuverlässiger Abteilungsleiter.

Für seine gut 50 Tischtennisspielerinnen und -spieler managt er fast alles. Veranstaltungen, Training, Wettkämpfe, Sponsorengewinnung und -betreuung. Das beginnt für ihn im Nachwuchsbereich und endet bei den Männern, wo zum Stolz des gesamten Vereins die 1. Mannschaft in der Regionalliga spielt. Auch ein Verdienst von Michael Rüger...

Engagement ausgeweitet

Mit Eintritt in den Ruhestand tritt er nicht etwa kürzer, sondern weitet sein Engagement in den kommenden Jahren sogar noch aus: Seit wenigen Wochen ist Rüger auch Vorstandsvorsitzender des über 800 Mitglieder zählenden Gesamtvereins SV Aufbau Altenburg.

Für sein verdienstvolles Engagement verlieh der Landessportbund ihm die Gut-Muths-Ehrenplakette in Bronze.