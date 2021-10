Verein des Jahres 2021 im Altenburger Land: Zwei Vereine haben sich Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert

Altenburg/Schmölln. Leser dieser Zeitung haben ihren Verein des Jahres 2021 im Altenburger Land gewählt. Die Preisverleihung findet am 11. November statt.

„Es war diesmal wirklich spannend. Das war sozusagen ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen zwei der drei Vereine“, sagte Petra Plinsch von der Sparkasse Altenburger Land am Donnerstag nach der Auszählung der Stimmen.

Gewinner wird noch nicht verraten

Die Bank unterstützt die OTZ-Aktion Verein des Jahres im Altenburger Land finanziell. Und gemeinsam mit Redaktionsleiterin Katja Grieser hatte Plinsch die zahlreichen Stimmzettel und die Online-Wahl ausgewertet. Welcher der drei Finalisten – der Kirchbauverein St. Nikolai Schmölln, der Rasensportverein (RSV) Altenburg und das Shotokan-Karate-Dojo Sakura Meuselwitz – gewonnen hat, steht nun fest. Verraten wird allerdings noch nicht, wer der Sieger bei der dritten Auflage unserer Vereinsaktion ist.

Beworben hatten sich in diesem Jahr 13 Vereine aus dem Altenburger Land, etwa aus den Bereichen Sport, Soziales und Kultur, auch Förder- und Feuerwehrvereine waren dabei.

Andreas Hohlfeld, Vorstandsmitglied der Sparkasse, Mitarbeiterin Petra Plinsch sowie Katja Grieser von der OTZ hatten es Anfang September nicht leicht, die drei Kandidaten für die Finalrunde herauszusuchen. Alle Bewerber hatten gezeigt, dass sie viele engagierte Mitglieder haben, die sich für ihre Sache und ihre Region einsetzen. Und jeder von ihnen ist mit Herzblut dabei, opfert viel Zeit und Kraft.

Doch schließlich musste eine Wahl fürs Finale getroffen werden. Die drei Vereine, die um den Sieg gekämpft haben, wurden von uns ausführlich vorgestellt. In den zurückliegenden Tagen widmeten wir den Vereinen jeweils eine komplette Zeitungsseite.

Siegerehrung am 11. November

Danach waren Sie, liebe Leser, gefragt: Sie konnten für ihren Favoriten abstimmen, entweder mit Hilfe des Coupons, den wir mehrfach gedruckt haben, oder online bei der Sparkasse. Zwei Wochen lang hatten Sie dazu Zeit.

Am 11. November, 17 Uhr, wird der Sieger in der Sparkasse auf dem Schmöllner Amtsplatz gekürt. Er kann sich über 1000 Euro für die Vereinskasse freuen. Die Zweit- und Drittplatzierten gehen aber nicht leer aus, 500 beziehungsweise 250 Euro bekommen auch sie. Gewonnen haben darüber hinaus fünf Leser, die sich an der Abstimmung beteiligt haben. Sie werden in den nächsten Tagen informiert. Wir hoffen, auch Sie bei der Preisverleihung begrüßen zu können. Denn wir würden die Geschenke, die die Sparkasse zur Verfügung gestellt hat, gern persönlich überreichen.

Vereinsaktion auch 2022

Auch im kommenden Jahr sucht die Ostthüringer Zeitung, mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Altenburger Land, den Verein des Jahres. Und wir hoffen, dass sich auch 2022 wieder zahlreiche Vereine aus dem Altenburger Land bewerben werden.