Verfall der Mühle in Ponitz beunruhigt die Anwohner

Blick auf die Südseite der Mühle, wo das Gebäude unmittelbar an den Mühlgraben grenzt. Sollte das schon stark geneigte Dach abrutschen, fiele es möglicherweise in den Mühlgraben und könnte so eine Überschwemmung verursachen.

Ponitz. Teile des Daches könnten in den Mühlgraben stürzen. Landratsamt will den Fall erneut prüfen

Die Mühle in Ponitz ist bekanntermaßen seit vielen Jahren in einem schlechten Zustand. Anwohnerin Tanja Neumeister-Prehl trat in dieser Woche vor den Gemeinderat mit einem dringenden Appell. Die Neigung des Daches in Richtung Mühlgraben habe in letzter Zeit zugenommen. „Ich möchte, dass man sich das mal genauer anschaut, denn es sieht ziemlich gefährlich aus“, sagte sie.