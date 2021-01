Vermisster lebensgefährlich unterkühlt - Pkw überschlagen - Mögliche Einbrecherbande baut halbe Toilette aus

Pkw überschlagen

Sonntagmorgen ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 93 zwischen Serbitz und Thräna. Ein VW Polo kam in einer Rechtskurve von der eigentlich trockenen und gesalzenen Fahrbahn ab, überschlug sich und kam in einem Feld auf der Seite zum Liegen. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnten sich der Fahrer (56) sowie dessen Beifahrerin (54) selbst aus dem Fahrzeug befreien. Beide Insassen blieben erstaunlicherweise unverletzt. Der Pkw musste im Anschluss durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Vermisster lebensgefährlich unterkühlt

Samstag gegen Mitternacht wurde der Polizei eine vermisste Person aus einer Alteburger Pflegeeinrichtung gemeldet. Da die Person nur mit einem Schlafanzug bekleidet sein sollte und Fußspuren im Schnee aus dem Gelände der Einrichtung herausführten, wurde eine umfangreiche Suche mit zahlreichen Streifenwagen eingeleitet sowie ein Fährtensuchhund angefordert.

Eile war geboten, weil der Vermisste dement und blind sein soll sowie Temperaturen unter dem Gefrierpunkt herrschten. Schon etwa zwanzig Minuten nach Eingang der Vermisstenmeldung konnte der Gesuchte, der zwischen zwei geparkten Fahrzeugen in der Brockhausstraße kauerte, von Polizeibeamten gefunden werden. Der Mann war bereits lebensgefährlich unterkühlt und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht.

Mögliche Einbrecherbande baut halbe Toilette aus

Freitagnachmittag wurden Polizeibeamte in zwei Filialen einer Warenhandelskette in der Kauerndorfer Allee sowie der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg gerufen. Dort hatten Unbekannte aus den Sanitärbereichen der Kundentoiletten Seifenspender, Desinfektionsmittelbehälter, Drückerarmaturen sowie Steuerelemte der Spüleinrichtung ausgebaut und entwendet. Selbiges wurde von einer Filiale der gleichen Kette aus dem benachbarten Borna (Sachsen) mitgeteilt. Auf Grund der Umstände geht die Polizei derzeit von einer banden- oder gewerbsmäßig handelnden Tätergruppe aus. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und Videoaufzeichnungen gesichert.

