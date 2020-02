Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Versuchter Totschlag in Schmölln: Mit abgebrochener Flasche zum Hals gestochen

In einem Prozess um einen versuchten Totschlag in Schmölln hat der Angeklagte ein Geständnis ablegt. Er gab zu, am Busbahnhof in Schmölln einen Kumpel mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen zu haben, so dass diese zersplitterte. Allerdings kann er sich nicht mehr daran erinnern, mit dem abgebrochenen Flaschenhals zugestochen zu haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 21-Jährigen vor, am 6. Juni 2019 gleich durch mehrere Gewaltdelikte aufgefallen zu sein. Zunächst habe er einen Mann in einem Supermarkt im Stadtzentrum mit der Faust geschlagen. Die Polizei stellte einen Atemalkoholgehalt von 2,2 Promille fest. Keine zwei Stunden später kam es zum nächsten Übergriff. Er soll im Streit einen Bekannten mit der Bierflasche auf den Kopf geschlagen und mehrfach versucht haben, mit dem abgebrochenen Flaschenhals auf den Hals zu stechen. „Das Opfer erlitt multiple Platzwunden, die genäht werden mussten", sagt Oberstaatsanwalt Horst Sauerbaum. Streit um Fahrrad in Schmölln als Auslöser „Er wollte mich umbringen. Damit hatte ich nicht gerechnet, weil wir ziemlich gut befreundet waren", sagt das Opfer. Auslöser des Streits sei gewesen, weil er dem Angeklagten nicht sein Fahrrad leihen wollte. „Er war zu stark alkoholisiert, um damit zu fahren." Der Angeklagte gibt an, dass er Bier und Schnaps getrunken habe. 10 bis 15 Flaschen Bier, zudem ein bis zwei Flaschen Schnaps seien die tägliche Dosis gewesen. Dazu kam Marihuana. Am betreffenden Tag habe er auch Ecstasy genommen, sagt der Angeklagte. Vorm Schlag mit der Bierflasche habe er aber eine Kopfnuss von seinem Kumpel bekommen. Daran könne er sich noch gut erinnern. Angeklagter: Habe in den Tag hinein gelebt „Seit sieben Jahren gammeln sie rum, rauchen, saufen und begehen Straftaten?" ergründet der Vorsitzende Richter Harald Tscherner den Lebenslauf des Angeklagten, der die Schule vorzeitig verlassen hatte. Schon mit 15 Jahren nahm er regelmäßig Drogen und trank Alkohol. „Ich habe in den Tag hineingelebt, habe den Drogenkonsum durch Drogenverkäufe und Diebstähle finanziert", sagt der Angeklagte, der in der Jugendstrafanstalt Arnstadt in Untersuchungshaft sitzt. Er hofft darauf, eine Therapie absolvieren zu dürfen. „Die Haft gibt meinem Leben Struktur", sagt er heute. Zum Tatzeitpunkt hatte der Angeklagte das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet. Wegen Reifeverzug kommt die Anwendung von Jugendstrafrecht in Betracht.