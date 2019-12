Videoüberwachung für Aussichtsturm Schmölln lässt auf sich warten

Der Ernst-Agnes-Turm in Schmölln gilt als Industriedenkmal und wurde 2016 saniert. Jetzt soll er per Videotechnik überwacht werden.

Die Technik für die Videoüberwachung am Ernst-Agnes-Turm in Schmölln lässt weiter auf sich warten. Die Stadt Schmölln hat laut Bürgermeister Sven Schrade (SPD) ihre Hausaufgaben gemacht und notwendige Zuarbeiten beim Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten eingereicht. Auch das für Kauf und Installation nötige Geld sei im Haushalt der Kommune eingeplant. Dabei handelt es sich um rund 2000 Euro. Doch grünes Licht von den Datenschützern aus Erfurt gab es immer noch nicht für die Maßnahme. „Wir müssen noch eine weitere Stellungnahme einreichen“, erläutert Schrade. Er hofft, dass diese dann zusammen mit den anderen Unterlagen genügt, um die Überwachungstechnik am Aussichtsturm auf dem Pfefferberg anbringen zu können. Denn: „Das geht nun schon seit Anfang des Jahres so“, sagt der Bürgermeister und spielt auf die Bearbeitungsfristen in Erfurt an. Manchmal dauere es bis zu vier Wochen, ehe man eine Rückantwort erhält.