Vielfalt jüdischer Musik wird präsentiert

Altenburg. Yuriy Gurzhy legt am Donnerstag im Paul-Gustavus-Haus in Altenburg auf.

Pauls Spätschicht am Donnerstag, 5. August, wird im Rahmen des Themenjahres „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ stattfinden: Jazz, Orchestermusik, Folk, Klezmer, Latin, Liturgische Musik, Pop, Hochzeitsmusik, Singer-Songwriter – von den Barry Sisters über Mel Brooks bis zu Ezra Furman und vielen Künstlern mehr findet sich eine enorme musikalische Vielfalt in der Platten- und CD-Sammlung von Yuriy Gurzhy, die er unter dem Motto „Jewish Vinyl“ kuratiert.

Als passionierter Radiomoderator wird er ab 20 Uhr im Paul-Gustavus-Haus nicht nur Musik auflegen, sondern sie auch kommentieren und mehr über die Musikerhinter den Songs erzählen. Yuriy Gurzhy wurde in der Ukraine geboren und lebt in Berlin. Er ist Musiker, DJ, Produzent und Radiomoderator. Im Oktober erscheint Yuriy Gurzhys erstes Buch „Richard Wagner und die Klezmerband. Der neue jüdische Sound in Deutschland“.

Aufgrund der Förderung durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport und dem Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit DENK BUNT sowie die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen kann die Veranstaltung im Rahmen des Themenjahrs „9 Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ ohne Eintrittskosten besucht werden.