Vier Verletzte nach Unfall - Simson-Fahrer und Beifahrerin verletzt - Mann randaliert

Der Fahrer (16) eine Simson geriet am Samstag gegen 1 Uhr in der Straße Am Wasserturm in Sommeritz von der Straße ab und fiel hin. Sowohl der 16-jährige Fahrer als auch die 15-jährige Sozia wurden verletzt und medizinisch versorgt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen.

Ein 18-Jähriger bemerkte am Samstagmittag zu spät, dass zwei vor ihm fahrende Pkw aufgrund eines Abbiegevorgange langsamer wurden. Er fuhr mit seinem Audi auf einen Chevrolet (Fahrerin 51 Jahre) auf und schob diesen auf einen VW (Fahrer 73 Jahre). Jeweils der Fahrer und Beifahrer des Audi und des Chevrolet wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Und beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Sonntagmittag erhielt die Polizei von mehreren Zeugen die Mitteilung, dass sich auf der Geraer Straße Ecke Weststraße in Altenburg eine Person torkelnder Weise auf der Straße bewegt und Mülltonnen sowie Fahrzeuge beschädigt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellte sich heraus, dass der 41-jährige, psychisch auffällige Mann Sperrmüll entwendete und diese Gegenstände auf die Fahrbahn warf.

Zusätzlich soll der Mann versucht haben, gegen vorbeifahrende Fahrzeuge getreten zu haben. Inwiefern bei den vorbeifahrenden Fahrzeugen Schäden entstanden sind, kann derzeit nicht gesagt werden. Der Mann erhielt eine Anzeige und wurde von Ärzten untersucht.