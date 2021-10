Schmölln. Die Neue Schloßstraße ist am kommenden Donnerstag dicht.

Aufgrund einer Havarie muss die Neue Schloßstraße in Schmölln in Richtung der Landesstraße 1361/Bachstraße am kommenden Donnerstag, 28. Oktober, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr voll gesperrt werden.

In diesem Zeitraum erfolgt laut städtischer Straßenverkehrsbehörde eine Kanalbefahrung der Straßenentwässerung. Eine Umleitungsstrecke für den Zeitraum der Vollsperrung wird laut Stadtverwaltung nicht ausgewiesen.