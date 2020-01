Vom flotten Segler zum Ozeandampfer

„Grundsätzlich ist es eine gute Zusammenarbeit und, wie ich finde, auch auf Augenhöhe“, schätzt Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade (SPD) gut ein Jahr, nachdem Altkirchen, Nöbdenitz, Lumpzig, Drogen und Wildenbörten eingemeindet wurden, ein. Wichtig seien für ihn vor allem die Ortsteilräte und -bürgermeister.

Schrade weiß, dass es in den Ortsteilen Wünsche gibt, die sich nicht sofort erfüllen lassen. Dankbar ist er dafür, dass es dafür meist Verständnis gebe.

Auch in der Verwaltung, die durch die Eingemeindungen um 25 Prozent gewachsen ist, habe sich einiges ändern müssen, etwa bei den Arbeitsprozessen. „Wir sind eben nicht mehr der flotte Segler, sondern ein kleiner Ozeandampfer. Manches braucht eben etwas länger“, so der Rathauschef, der sich dennoch freut, dass das mit der Gebietsreform geklappt hat. Schmölln sei so zukunftssicher aufgestellt, sagt er mit Blick auf die demografische Entwicklung und knapper werdender Mittel.

Dienstleister für Dobitschen

Einspielen müsse sich laut Sven Schrade noch die Zusammenarbeit mit Dobitschen. Da laufe noch nicht alles optimal. Schmölln ist erfüllende Gemeinde für Dobitschen. „Wir sind Dienstleister“, so der Bürgermeister. Dobitschen ist eigenständig, aber Schmölln muss die Gemeinde unterstützen. Deshalb wird Dobitschen beispielsweise auch einbezogen, wenn Ende Januar in der Knopfstadt das Seminar zum Haushaltsoptimierungskonzept stattfindet.