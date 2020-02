Vom Schlachthaus auf den Teller

Das Fleisch ist noch warm und weich. Vor einer Stunde hat das Schwein noch gelebt. Norman Pester und Pascal Schröder haben damit begonnen, das tote Tier in seine Einzelteile zu zerlegen. Bald wollen sie diese in ihrer Küche weiterverarbeiten.

Norman Pester und Pascal Schröder kochen im Hotel Reussischer Hof in Schmölln. Ihr Chef Thomas Büchner hat sie am Dienstagvormittag in die Fleischerei Heilmann nach Lohma geschickt, damit sie dort ihre Sinne für einen angemessenen Umgang mit Fleisch schärfen.

In Lohma werden Schweine geschlachtet, die aus artgerechter Haltung kommen

„Viele Gäste legen inzwischen viel Wert auf Nahrungsmittel, sind durch Lebensmittelskandale aufgeschreckt. Dem wollen wir Rechnung tragen“, sagt Büchner. Das Vertrauen seiner Gäste wolle er durch einen respektvollen Umgang mit Lebensmitteln und dem Verwenden ausschließlich regionaler Produkte gewinnen.

Die beiden Sattelschweine, die in Lohma geschlachtet worden, sind auf dem Biohof Rauschenbach aufgewachsen. Dort würden sie artgerecht in Freilandhaltung leben, die Schwänze seien nicht kupiert worden, Kastrationen unter Betäubung erfolgt, sagt Nicole Heilmann von der Fleischerei.

Gäste sind bereit, mehr zu zahlen

„Wir kochen nach den sogenannten sechs Jahreszeiten, um regional und saisonal anbieten zu können. Zudem gilt der Grundsatz: Es soll alles von einem Tier verarbeitet werden, bevor ein neues geschlachtet wird“, so Thomas Büchner.

Ab März solle es in seinem Hotel eine spezielle Karte geben, die für die beiden geschlachteten Schweine diesen Grundsatz umsetzt. Mutzschinken, ein T-Bone-Steak vom Schwein oder Schlachteteller seien darauf zu finden. Was nicht Eingang in die Karte findet, solle zu Wurst für das Frühstücksbüffet verarbeitet werden.

„Man muss kommunizieren, was man anbietet. Wir schaffen beispielsweise durch eine offene Küche Transparenz“, sagt Büchner. Mit diesem Wissen seien seine Gäste bereit, etwas mehr für die angebotenen Speisen zu zahlen.

Köche des Reussischen Hofs sammeln wertvolle Erfahrungen

Seine beiden Mitarbeiter sind indes beeindruckt von den Erfahrungen, die sie in der Fleischerei gesammelt haben. Pascal Schröder legt gerade ein Rippenstück des Schweines frei. „Der Ablauf ist für mich komplett neu, es ist interessant zu sehen, wie ein Tier zerlegt wird“, sagt er. Der 19-Jährige wird derzeit im Reussischen Hof zum Koch ausgebildet.

Gleichzeitig habe sich seine Beziehung zu Lebensmitteln gefestigt. „Die Ehrfurcht vor dem Fleisch wächst, wenn man versteht, wie alles hergestellt wird. Und ich habe gelernt, aus welchem Stück ich beispielsweise ein Filet machen kann“, so Schröder.

Sein Kollege Norman Pester kocht bereits seit längerer Zeit im Reussischen Hof. Doch auch für ihn sei die Erfahrung in der Fleischerei neu gewesen. „Persönlich esse ich nicht so viel Fleisch und sehe mich durch die Arbeit hier bestätigt“, sagt der 27-Jährige. Es sei eine „Heidenarbeit“ aus dem geschlachteten Tier einzelne Stücke herauszutrennen, die später weiterverarbeitet werden können.

Der Schlachtung ferngeblieben

Das Angebot, bei der Schlachtung der beiden Sattelschweine dabei zu sein, lehnten die beiden jungen Köche jedoch ab. „Ich habe kurz überlegt, bin dann aber zu dem Entschluss gekommen, dass ich das nicht sehen muss“, so Pascal Schröder. In der Fleischerei Heilmann wird jedes verarbeitete Tier selbst geschlachtet.

„Für mich gilt der Grundsatz: Ich verarbeite jedes Stück Fleisch von jedem Tier, will es vorher aber nicht umbringen“, so Norman Pester. Vor den Fleischern, die diese Arbeit erledigten, habe er „großen Respekt, denn das muss man erst einmal abkönnen“, sagt er.