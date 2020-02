Von Leipzig zurück nach Stolzenberg

David Jahn ist 38 Jahre alt und Leiter der Fertigung und Logistik bei Dietzel-Hydraulik in Beerwalde. Der gebürtige Stolzenberger kehrte vor fünf Jahren zurück in sein Heimatdorf. Verlassen hatte er es nach seiner Lehre als KfZ-Mechaniker. Er ging nach Leipzig, machte sein Fachabitur und studierte.

Schnell heimisch geworden in der Messestadt

Gemeinsam mit seiner Ehefrau, die aus Posterstein stammt, wurde er dort schnell heimisch. Das Leben in der Messestadt gefiel Jahn. Im Job ging es für ihn bergauf, das Lernen für Fachabitur und Studium zahlte sich aus. Die Lebensqualität in der Großstadt, all die Angebote, seine Freizeit bunt und abwechslungsreich zu gestalten: „Es war einfach toll. Ich hatte nie den Gedanken, dass ich zurück nach Stolzenberg gehen würde“, erinnert er sich. Bis seine Frau und er ihr Töchterchen erwarteten.

„Ab diesem Zeitpunkt dachten wir um. Die Großstadt war jetzt nicht mehr nur Licht, wir erkannten zunehmend auch die Schattenseiten.“ Das Paar stellte sein Leben in Frage und überlegte zugleich, wie es weitergehen soll, dann, wenn das Kind da ist. Die Entscheidung: Sie zogen zurück nach Stolzenberg, ins Heimatdorf von David Jahn, hin zu den Eltern, den Freunden von früher.

Wechsel klappt in vielerlei Hinsicht

David Jahn bekam sogleich einen Job bei Dietzel-Hydraulik. Das Unternehmen kannte er von früher, immerhin hatte er bereits zwei Praktika dort absolviert. Der Einstieg war zunächst ein Rückschritt in seiner beruflichen Karriere. Aber nur für ein Jahr, dann wechselte er in die Leitungsebene. Seine Frau arbeitet in Jena.

Blick in die Produktionshalle Werk II von Dietzel-Hydraulik in Beerwalde, wo David Jahn arbeitet. Foto: Borath, Jana

Die Jahns haben in Stolzenberg inzwischen neu gebaut, das Töchterchen besucht den Kindergarten in Großstechau. „Auf den Platz mussten wir nicht warten, wie es in Leipzig der Fall gewesen wäre. Und wir zahlen auch keine 350 Euro oder mehr für ihre Betreuung dort“, zählt David Jahn zwei von vielen Vorteilen auf, die, so empfindet er es, die Rückkehr in die Heimat mit sich brachte. „Ich bin sehr zufrieden. Gerade für junge Familien ist das Altenburger Land ideal.“ Dieses Gefühl macht er keineswegs nur an Materiellem oder günstigeren Lebenshaltungskosten auf dem Land fest.

Viele Gründe sprechen für ein Leben im Altenburger Land

„Was ich beruflich schätze ist, dass ich mich hier einbringen kann. Mehr, als es meine eigentliche Kompetenz ausmacht. Ich kann Dinge bewegen, richtig Einfluss nehmen. Die beruflichen Herausforderungen sind toll und ich kann mehr erreichen“, zählt er auf. Klar, die strukturellen Probleme im Altenburger Land sieht er wie viele andere auch. Allein einen Internetanschluss für sein Zuhause in Stolzenberg zu bekommen, grenzte an ein Drama, nennt er ein Beispiel. Theater- oder Konzertbesuche wollen sorgfältig geplant sein, weil man dafür in andere Städte fahren muss. Und Sushi bestellen einfach so – das ging nur in Leipzig. Aber seine Tochter wachse in Stolzenberg behütet auf, kann draußen spielen, im Grünen toben. „Meine Eltern sind happy“, sagt er. Mit den alten Freunden etwas zu unternehmen, ist prima. Das Altenburger Land sei keine tote Region. „Vielleicht muss man hier geboren sein, um das schön zu finden. Aber es ist so.“ Die Entscheidung, nach Stolzenberg zurückzukehren, habe er jedenfalls nicht bereut.

Fachkräftemesse will Rückkehrer anlocken

Die 1. Schmöllner Fachkräftemesse richtet sich an Menschen wie David Jahn. Sie findet am Samstag, 29. Februar 2020 in der Ostthüringenhalle Schmölln statt. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr haben die Besucher die Gelegenheit, sich mit Firmen aus der Region zu vernetzen und auszutauschen. Rund 50 Aussteller haben sich angekündigt, die Messe richtet sich vor allem an jene, die in die Schmöllner Region und das Altenburger Land zurück kehren wollen und eine Arbeit hier suchen. Für die Schmöllner Stadtverwaltung ist die Messe die erste dieser Art, die sie gemeinsam mit Dietzel-Hydraulik organisiert. Das Unternehmen hat die Schirmherrschaft übernommen.

1. Schmöllner Fachkräftemesse, Samstag, 29. Februar 2020, 10 bis 15 Uhr Osttüringenhalle Schmölln