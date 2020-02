Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Von Ratten bis Kriminal-Tango

Altenburg

Das dramatische Schauspiel „Die Ratten“ von Gerhart Hauptmann ist in der ergreifenden Inszenierung von Schauspieldirektor Manuel Kressin am Sonnabend, 19.30 Uhr, im Theaterzelt Altenburg zu erleben. In einem heruntergekommenen Berliner Mietshaus spielen sich die unterschiedlichsten menschlichen Dramen ab. Unter bedrückenden Verhältnissen suchen Menschen nach ihrem persönlichen Glück. Jette John wünscht sich nach dem Tod ihres Erstgeborenen nichts sehnlicher als ein gemeinsames Kind mit ihrem Mann. Doch das soll nicht klappen und so macht sie ein fremdes Kind zu ihrem, was dramatische Folgen hat.

Theater Altenburg Gera, „Die Ratten“, im Bild: Thomas C. Zinke als Paul John, Ines Buchmann als Frau John Foto: Ronny Ristok

Gera

Marcella von Jan spielt am Samstag und Sonntag, jeweils 16 Uhr, im Puppentheater Gera für Kinder ab fünf Jahren das Märchen „Dornröschen“. Aus einem aufklappbaren Bilderbuch quillt die Geschichte der Brüder Grimm hervor: Dornröschen bekommt zum Geburtstag die besten Wünsche der Feen, doch leider hat man die 13. Fee vergessen. Die rächt sich mit einem Fluch, der nur durch die 12. Fee mit einem 100-jährigen Schlaf gemildert werden kann. Schafft es der schöne Prinz nun, das liebliche Königskind Dornröschen zu erwecken?

Am Samstag findet im Theater Gera der Theaterball „Kriminal-Tango“ statt. Zum Vorprogramm öffnen die Türen um 18.30 Uhr. Das Galaprogramm beginnt 19.30 Uhr im Theatersaal und wird präsentiert von Künstlern aller fünf Sparten. Getreu dem Titel erwartet die Besucher ein mörderisches Programm mit prominenten Gästen von Carmen bis James Bond und Miss Marple.

Sie werden Augen- und Ohrenzeugen wenn auf der Bühne skrupellose Mörder ihr Unwesen treiben, leidende Opfer ihren Tod besingen und spitzfindige Ermittler die Fälle aufdecken. Nach dem Hauptprogramm locken reichhaltige Buffets zu kulinarischen Genüssen. Im Konzertsaal erklingt Tanzmusik mit dem Philharmonischen Orchester und zu späterer Stunde mit den Muggefugg Symphonikern. Wer eine Pause vom Tanzsport braucht, kann weitere künstlerische Darbietungen und Überraschungen erleben. Wenn dann die letzten Töne des Balls verklingen, legt DJ Ralph Walter noch zur After-Show-Party im Szenario auf.

Die Revue „Kriminal-Tango“ aus dem Ball wird am Sonntag um 18 Uhr noch einmal separat gezeigt.

Vielleicht sind dafür noch Restkarten erhältlich.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter Telefon 0365/82 79 105 (Gera) beziehungsweise 03447/585160, online unter www.theater-altenburg-gera.de sowie an allen eventim-Vorverkaufsstellen.