Von Zechau aus in die ganze Welt

Altenburg. Künstler Walter Libuda ist gestorben.

Die Werke Walter Libudas stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Seine Skulpturen, vor allem aber die aufwühlenden Malereien zeigen Figuren in unterschiedlichsten Situationen und Gefühlswelten. Für sein Schaffen wurde er im Jahre 2000 mit dem Gerhard-Altenbourg-Preis geehrt. Wie das Lindenau-Museum mitteilt, ist der Maler, Bildhauer und Kolorist Walter Libuda am 6. Juli gestorben.

Libuda zählt zu den wenigen Künstlern der DDR, die auch nach der Wiedervereinigung einen festen Platz in der nationalen wie internationalen Kunstszene hatten. Mit seinem Werk aus farbmächtigen Gemälden, Grafiken, Skulpturen oder Keramiken schuf er einen unverwechselbaren Katalog, von dem einzelne Arbeiten heute in Sammlungen von London über Moskau bis nach Peking vertreten sind.

Seine ersten künstlerischen Erfahrungen machte er im Studio Bildende Kunst im Lindenau-Museum. Von Günther Rackwitz und Ursula Jobst gingen entscheidende Impulse aus. So verwundert es nicht, dass 1980 seine erste Museumsausstellung ebenfalls im Lindenau-Museum gezeigt wurde. Es folgten Werkschauen in bedeutenden Museen weltweit. So war er Teilnehmer der 44. Biennale in Venedig, hatte eine Einzelausstellung in der Neuen Nationalgalerie in Berlin oder stellte im Museum für zeitgenössische Kunst in Oslo oder dem Museum für moderne Kunst in Toyama, Japan, aus.

Im Jahre 2000 kehrte er zurück nach Altenburg. Aus Anlass der Verleihung des Gerhard-Altenbourg-Preises für sein künstlerisches Lebenswerk wurde die Ausstellung „Die Höhle füllt den Berg“ eine eindrucksvolle Retrospektive gezeigt.

Walter Libuda wurde am 24. Juni 1950 in Zechau-Leesen, in der Nähe Altenburgs, geboren. Von 1965 bis 1968 absolvierte eine Maler- und Lackiererlehre, arbeitete anschließend als Theatermaler am Landestheater Altenburg. Von 1973 bis 1978 folgte ein Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Seit 1985 lebte Libuda in Berlin, wo er jetzt verstarb.