Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorausschau spart Geld und Zeit

„Im Vorfeld muss Gutes getan werden“, sagt Jens Lindner, Sachbearbeiter der Naturschutzbehörde in Schmölln. Und ruft damit das Ökokonto in Erinnerung. Das Ökokonto ist ein Instrument, um sich Ausgleichsmaßnahmen gutschreiben zu lassen. Jeder Bauherr – ob Kommune, Unternehmen oder Privatperson – muss seine Eingriffe in die Natur durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensieren. Dies ist im Bundesnaturschutzgesetzt verankert. Die Ausgleichsmaßnahmen werden in einer Baugenehmigung festgelegt.

Die Stadt Schmölln ist in Sachen Ökokonto schon lange ein Vorreiter. Der ehemalige Bürgermeister Herbert Köhler nutzte zum Beispiel jede Gelegenheit und jedes Stück Boden, um einen Baum zu pflanzen, lässt Lindner wissen. Neben der Knopfstadt verfügen im Landkreis derzeit elf Gemeinden, alle Städte, elf Landwirtschaftsbetriebe und 14 sonstige über ein Ökokonto. Ein gutes Beispiel für eine Ausgleichsmaßnahme ist das rund 30 Hektar große Biotop auf der ehemaligen Halte Drosen bei Löbichau, das als Begleitprojekt zur Bundesgartenschau 2007 entstand. Hieran beteiligt ist der Landkreis Altenburger Land, die Stadt Schmölln, Löbichau und das Straßenbauamt Ostthüringen. Auf diesem Areal sind weitere Maßnahmen machbar, sagt Lindner. Bewirtschaftet wird das Biotop heute vom Nabu Altenburger Land. „Wer kein Ökokonto besitzt, kann sich auch von einem anderen Ökopunkte kaufen“, sagt Lindner. Und verweist zum Beispiel auf die beiden Landwirtschaftsbetriebe Agrargenossenschaft Nöbdenitz eG und Agrar T & P GmbH Mockzig. „Wer vorausschauend arbeitet und denkt, kann Genehmigungsverfahren oder ähnliches stark verkürzen“, sagt Lindner. „Denn wer ein Ökokonto hat, kann bei seinen neuen Bauvorhaben darauf zurückgreifen. Der Bauherr hat im Vorfeld schon für entsprechende Ersatzmaßnahmen gesorgt. Hat vielleicht schon Bäume gepflanzt oder einen Teich angelegt“, so Lindner. Ähnlich einem Bausparer. Der Bauherr kann nur etwas nutzen, was es schon gibt. Kredit bekäme er nicht, erklärt Lindner. Bevor ein Bau genehmigt wird, muss die Ausgleichsmaßnahme beendet sein. Seit 2015 ist das Ökokonto für jedermann im Freistaat Thüringen zu haben. Im Landkreis Altenburger Land werden durch die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Kompensationsflächen und -maßnahmen erfasst und verwaltet. Die im Ökokonto erfassten Flächen und Maßnahmen werden in Punkte umgerechnet und können bei späteren Bauvorhaben geltend gemacht werden. Der Bauherr hat von einem solchen Ökokonto eigentlich nur Vorteile. Er kann mit einem solchen unter anderem steigenden Grundstückspreise, Flächenknappheit und Konkurrenten vorbeugen. „Wer entsprechende Maßnahmen für das Ökokonto durchführen will, muss sich zuerst an die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises wenden. Sie berät, vermittelt, bewertet und verbucht dann auch die entsprechenden Punkte auf dem Ökokonto“, erklärt Lindner das Vorgehen. „Die Ökopunkte werden nach einem festgelegten Schema errechnet. Ermessensspielräume gibt es dabei keine.“