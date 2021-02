Das Weihmühlenwehr am Tatami ist unter der Last der Eis- und Wassermassen gebrochen. Ebenso erging es dem Hausmühlenwehr an der Sprotte nur wenige hundert Meter weiter.

Die Schneeschmelze der vergangenen Woche hat zu zwei gebrochenen Wehren an der Sprotte in Schmölln geführt. Das Weihmühlenwehr am Tatami sowie das Hausmühlenwehr an der Uferstraße konnten den Wassermassen und Eisschollen in der Sprotte nicht mehr standhalten und brachen.