Wasserspiel auf dem Markt in Altenburg sprudelt wieder

Altenburg. Attraktion im Zentrum der Stadt ist nach der Winterpause wieder in Betrieb genommen worden.

Der Vormarsch des Frühlings ist nicht zu stoppen und damit einhergehend ist das Wasserspiel auf dem Altenburger Marktplatz jetzt wieder in Betrieb genommen worden.

Die Attraktion befindet sich oberhalb des Cafés Domizil und ist im Vorjahr erstmals zu bestaunen gewesen.

Das niveaugleiche Wasserspiel verfügt über acht Düsen mit integrierter Beleuchtung.

Farbige Fontänen steigen auf

Die circa 25 Quadratmeter große Naturstein-Fläche wird von umlaufenden Entwässerungsrinnen aus Edelstahl begrenzt.

Die in die Düsen integrierte LED-Beleuchtung kann eine Vielzahl von Farbtönen erzeugen. Gerade das sorgt bei Besucher immer wieder für Begeisterung. Sie erfreuen sich an den farbig in die Höhe steigenden Fontänen – ein echter Hingucker mitten im Herzen der Skatstadt.

Die Betriebszeit des Wasserspiels ist generell täglich von 9 bis 21 Uhr.

Freitags und sonnabends ist das Farbschauspiel sogar noch eine Stunde länger zu betrachten, informiert die Stadtverwaltung. Dann sprudelt es bis 22 Uhr.

An Markttagen ab 8 Uhr

Und an den Markttagen, mittwochs und sonnabends, heißt es schon ab 8 Uhr: Wasser marsch.