Weihnachtsbaum kommt 2021 aus Schmölln

Schmölln. Der diesjährige Baum ist an seinem Platz am Brunnen auf dem Schmöllner Marktplatz angekommen.

Der diesjährige Weihnachtsbaum der Stadt Schmölln steht seit Montag, 22. November, am Brunnen auf dem Marktplatz. Pünktlich um 9 Uhr morgens schwebte er per Kran an seinen Platz.

Spendiert hat ihn Familie Benndorf vom Schmöllner Pfefferberg. Er ist 25 Jahre alt, gepflanzt wurde er, als die Benndorfs in ihr Haus einzogen. „Wir haben zwei Jahre überlegt, jetzt müssen wir uns von ihm trennen“, sagt Heribert Benndorf. Denn die Wurzen des stattlichen, mehr als elf Meter hohen Baumes führen inzwischen unter dem Wohnhaus entlang.