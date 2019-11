Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtskonzerte – Alle Jahre wieder und doch immer wieder anders

Das Gößnitzer Kammerorchester Collegium Instrumentale gestaltet seit seiner Gründung 1994 jedes Jahr unter anderem zwei Weihnachtskonzerte, die mittlerweile zur beliebten Tradition geworden sind. In diesem Jahr hat sich das Orchester etwas ganz Besonderes vorgenommen: In diesem Jahr erklingt seit langem erstmals nicht die Kantate von Norbert Studnitzky. Aufgrund des 245. Todestages des in Dobitschen geborenen Komponisten Johann Friedrich Agricola erklingt an diesem Wochenende seine Weihnachtskantate „Kündlich groß ist das gottselige Geheimnis“. Dazu hat sich das Orchester hochkarätige Gesangssolisten aus Leipzig und Altenburg eingeladen. Das sind Kathleen Ziegner (Sopran), Anne Maria Schnabel (Alt), Richard Mauersberger (Tenor) und Felix Loschinski (Bass).

Außerdem erklingt von Tomaso Albinoni das berühmte „Adagio für Orgel und Streicher“, das zum einen den Ruhepol der Konzerte darstellt und zum anderen mit dem Geigensolisten Holger Runge wunderbar beruhigende Klänge erschallen lässt. Abgerundet wird das Programm mit einem anspruchsvollen Viola-Konzert vom Komponisten Henri Casadesus, der im Stil von Johann Christian Bach ein sehr bewegtes und zügiges Konzert geschrieben hat. Solist ist in diesem dreisätzigen Werk der Gößnitzer Bratschist Elias Ledig.

Jung-Dirigent Robert Klein hat das Kammerorchester wie immer gut vorbereitet und mit viel Probenarbeit, zusätzlichen Sonntagsproben und Einzelterminen mit den Sängern wertvolle Vorarbeit geleistet, um dem Publikum zwei besinnliche Weihnachtskonzerte und unvergessliche Konzertmomente zu bescheren.

Das erste Konzert findet am 30. November um 17 Uhr in der geheizten Stadtkirche St. Annen in Gößnitz statt. Am 1. Adventssonntag, dem 1. Dezember, lädt das Orchester um 14 Uhr in den Saal des Gasthofes nach Dobitschen ein. Bei beiden Konzerten ist der Eintritt frei, um Spenden zur Deckung der Unkosten wird gebeten. Alle Freunde der Musik sind zu diesen festlichen Weihnachtskonzerten herzlich eingeladen.