Weihnachtsmarkt fest in weiblicher Hand

„Das ist alles nur möglich dank der Hilfe zahlreicher pferdeverrückter Mädels und Frauen, die das organisieren. Die Männer müssen mitmachen, ob sie wollen oder nicht“, scherzt Monique Grahl, die seit 2003 den gleichnamigen Reiterhof in Burkersdorf betreibt. Am Samstag hielt sie zum wiederholten Male einen beschaulichen Weihnachtsmarkt ab.

Tina Rohleder aus Schmölln betreut den Verkaufsstand mit Fanartikeln des Reiterhofes, während ihre Tochter Lisa mit Stephanie Kreuz bezaubernd schöne Klänge singender Weise über den Hof schallen lässt. „Meine Tochter hat hier seit elf Jahren eine Reitpatenschaft. Dadurch, dass heute die Türen für alle geöffnet sind, hat man sicher weniger Berührungsängste“, sagt Rohleder. Unter sechs Pferden können Neugierige wählen und eine Runde reiten, besonderer Beliebtheit erfreut sich der einzige Schimmel.

Mit frenetischem Jubel wurde der Weihnachtsmann begrüßt, der in einem Traktor angefahren wurde. Foto: Andreas Bayer

„Besonders schön finde ich, dass es hier ein reiner Familien-Weihnachtsmarkt ist“, schätzt Claudia Paul aus Schönheide, deren Tochter hier Reiten lernt. Ebenso wie Nadine Hopfer aus Altenburg, die sagt: „Hier wird mehr Acht auf Kinder gegeben. Auch auf Kleinkinder geht man sehr gut ein, meine Tochter reitet, seit sie drei Jahre alt ist. Es gibt nicht viele Reiterhöfe, die das anbieten.“ Zudem komme man wegen des familiären Umfeldes viel besser an den Weihnachtsmann heran. Der wird dann stilecht in Begleitung eines Engels auf einem Traktor herangefahren. Das Kreischen, welches in der freudigen Erwartung ertönte, erinnerte an Boygroup-Konzerte und ist mit einiger Sicherheit auch in Untschen oder Steinsdorf zu hören gewesen.