Weimar entscheidet nicht im Thonhausener Müllstreit

Thonhausen Der Müllstreit im Thonhausener Oberdorf geht weiter. Nachdem wir berichtet haben, dass die Bewohner Mülltonnen, gelbe Säcke und Sperrmüll nicht mehr an den angestammten Platz bringen dürfen, sondern 300 Meter davon entfernt stellen müssen, meldet sich nun das Landesverwaltungsamt. Und widerspricht der Aussage von Andrea Gerth, kaufmännische Werkleiterin des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises Altenburger Land. Die hatte gegenüber der Redaktion gesagt, dass der Sachverhalt nach wie vor zur Entscheidung beim Landesverwaltungsamt Weimar liege. Eine von dort geforderte Info zum Sachverhalt habe der Dienstleistungsbetrieb längst beantwortet.

Die Aussage der Werkleiterin trifft nicht zu, so Adalbert Alexy. Wie der Sprecher des Landesverwaltungsamtes informiert, seien die Unterlagen bereits im September ans Landratsamt Altenburger Land zurückgeschickt worden. Begründung: Es sei kein ordnungsgemäß durchgeführtes Widerspruchsverfahren durch das Landratsamt, demzufolge gibt es keine Entscheidung durch das Landesverwaltungsamt. „Es obliegt dem Landratsamt, den Sachverhalt – privatrechtliche Vereinbarung mit den Grundstückseigentümern des Wirtschaftsweges, Verbesserung des Zustandes des Weges – in eine Neubewertung der rechtlichen Gegebenheiten sowie der tatsächlichen Befahrbarkeit einfließen zu lassen“, so Alexy und weiter: „Dem Landesverwaltungsamt liegt derzeit kein anderer Sachstand vor.“