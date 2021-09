Hinter dem Rathaus fand der Weinabend in Schmölln statt.

Schmölln. Künstler haben ausgestellt.

Der Weinabend im Innenhof des Rathauses Schmölln am Samstag war auch in diesem Jahr gut besucht. Erstmalig in diesem Jahr präsentierten sich Künstler mit ihrer Holzkunst, mit Bildern, Spielzeug und weiteren Kunstobjekten. Die Stände der Künstler waren direkt mit auf dem Weinabend-Areal platziert und luden die Besucher zum Stöbern und Kaufen ein.