Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weiterer Bauabschnitt beginnt an Saaraer Kirche

An der Kirche in Saara begann jetzt ein weiterer Bauabschnitt für die Dach- und Turmsanierung. Dafür wurden Wetterfahne und Turmkugel abgenommen. Pfarrer Andreas Gießler war der erste, der die Kugel nach langer Zeit in 36 Meter Höhe übernahm und danach ihren Inhalt eröffnete. Einige historische Dokumente gilt es nun aufzuarbeiten und die beiden Schatullen mit aktuellem Zeitbezug in einem neuen Behältnis zu ergänzen. Bis die Wetterfahne – sie zeigt die Jahreszahl 1849 – sowie die Kugel mit neuer Beschichtung, das neu gedeckte Dach mit intakter Entwässerung wieder ein harmonisches Ganzes ergeben, wird einige Zeit ins Land gehen.