Werbung für hiesige Betriebe und die Schmöllner Region

Herr Schrade, warum dieses Engagement der Stadt?

Den Anstoß dafür gab uns das Unternehmen Dietzel Hydraulik in Beerwalde. Dafür sind wir sehr dankbar. Mit dieser Messe wollen wir den Schwerpunkt bei der Suche nach Fachkräften auf eine andere Zielgruppe setzen: nämlich auf jene, die zurück in ihrer Heimatregion wolle, um hier zu arbeiten und zu leben. Dass sich das lohnen kann, wissen wir von ehemaligen Schmöllnern, die gern wieder ihre Zelte in der Schmöllner Region aufschlagen möchten. Die Unternehmen bieten gute und gut bezahlte Arbeitsplätze, wir die Kita-Plätze, soziale Infrastruktur und Bauplätze für junge Familien.

Wie viele Anbieter sind am 29. Februar in der Ostthüringenhalle mit dabei und welche Branchen sind vertreten?

Die Resonanz auf unsere Einladung ist wirklich sehenswert. Insgesamt sind 45 Unternehmen aus dem Landkreis und darüber hinaus vertreten – von der Kunststoffindustrie, über die Lebensmittelbranche, bis hin zu metallverarbeitenden und Automobilzulieferbetrieben sowie dem Dienstleistungssektor.

Was verspricht sich die Stadt Schmölln von dieser Messepremiere?

Wir sehen das als Standortmarketing im besten Sinne für die Unternehmen vor allem in der Stadt und der Region – und natürlich auch als Werbung für den Wohnstandort Schmölln.