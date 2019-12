Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Werbung fürs Altenburger Theaterzelt

Als Werbeträger für das Theater Altenburg Gera und insbesondere für das Theaterzelt in Altenburg ist nun ein Bus auf den Straßen in der Region zu sehen. Der Linienbus der Firma Herzum Tour’s verkehrt zwischen Altenburg und Gera sowie im Altenburger Land. Das Fahrzeug mit der auffälligen Optik soll auf das Altenburger Theaterzelt als besondere Spielstätte aufmerksam machen. Während der Sanierungsarbeiten im Theatergebäude finden Vorstellungen aller Sparten – Musiktheater, Ballett, Schauspiel, Konzert, Puppentheater – hauptsächlich im Theaterzelt auf dem großen Festplatz an der Teichpromenade in der Zwickauer Straße statt. Um möglichst viele Menschen dorthin einzuladen, setzt das Theater auf vielfältige Werbemaßnahmen. Der Bus ist zunächst für zwei Jahre im Einsatz.