Werke von drei Komponisten in Altenburg zu hören

Altenburg. Zum Philharmonischen Konzert wird am 22. Oktober ins Altenburger Theaterzelt eingeladen.

Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera widmet sich im zweiten Philharmonischen Konzert am Freitag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg den drei Komponisten Christoph Willibald Gluck (1714-1787), Johann Baptist Vanhal (1739-1813) und Johannes Brahms (1833-1897).

Es erklingen Christoph Willibald Glucks Ouvertüre zu „Iphigenie in Aulis“, Johann Baptist Vanhals „Konzert für Kontrabass und Orchester“ und Johannes Brahms „Serenade Nr. 2 A-Dur op. 16“.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Konzerte finden am Dienstag, 19. Oktober, am Mittwoch, 20. Oktober und Donnerstag, 21. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr, im Konzertsaal Gera statt.

Schlanke Musiksprache

Der Kampf um Existenz und Wahrnehmung vereint die drei in diesem Konzert erklingenden Werke. In Glucks 1774 uraufgeführter Oper „Iphigenie in Aulis“ wird König Agamemnon von den Göttern aufgefordert, seine Tochter Iphigenie zu opfern. Gluck unterstreicht die Ausnahmesituation der Protagonisten mit einer revolutionär schlanken Musiksprache, mit der er seinerzeit den kompositorischen Aufbruch anführte und den Grundstein für die Entwicklung zur musikalischen Klassik legte.

Junges Talent spielt

Johann Baptist Vanhal hatte bereits seinen festen Platz in der Mitte der Großen der Wiener Klassik gefunden, als er 1773 sein Konzert für Kontrabass und Orchester komponierte. Der Einsatz des Kontrabasses als Soloinstrument war damals neu, denn bislang wurde diesem Instrument nur die begleitende Basslinie anvertraut. Lisabet Seibold, 1996 in Esslingen am Neckar geboren, gilt als ein vielversprechendes Talent auf diesem Instrument. Die Studentin der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar gewann unter anderem beim Internationalen Mozartwettbewerb Berlin 2019 einen ersten Preis und erreichte das Halbfinale des Internationalen Bottesini Wettbewerbs in Crema.

„Einfachheit, Präzision und Klarheit“ attestierte ein Kritiker Johannes Brahms‘ 1860 uraufgeführter zweiten Serenade, die sich an den Vorbildern der Wiener Klassik orientiert. In der Reduktion der orchestralen Mittel suchte Brahms eine Neuorientierung auf dem Weg zu seinem sinfonischen Schaffen, mit welchem er sich nach langem Ringen von den übermächtigen Vorbildern löste.

Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera musiziert unter der Leitung von Generalmusikdirektor Ruben Gazarian. Am Kontrabass spielt Lisabet Seibold.

Infos und Karten gibt es an den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 oder 03447/58 51 60,online unter www.theater-altenburg-gera.de.

Zusatzvorstellung des Liederabends

Nachdem der Chanson-Abend „Ich glaub’, ’ne Dame werd’ ich nie“ mit der Schauspielerin Michaela Dazian und Schauspielkapellmeister Olav Kröger Publikum und Presse gleichermaßen begeisterte, lässt das Theater Altenburg Gera nicht lange auf eine weitere Vorstellung des Diseusen-Dramas warten.

Am Samstag, 30. Oktober um 19.30 Uhr gibt es eine zusätzliche Vorstellung im Theaterzelt Altenburg.

Geboten werden Titel aus 100 Jahren Diseusen-Geschichte: Von „Zieh dich aus, Petronella!“ bis hin zu „Sagen Sie‚ Sie“.