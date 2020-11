Es weihnachtet im Pop-Up-Store in der Klostergasse 1 in Altenburg. Dort hat Monika Schulz-Mandel Quartier bezogen. Wer das Geschäft auf Zeit betritt, kommt in eine weihnachtliche Wichtelwerkstatt, in der Gestecke, Dekorationen und Geschenkartikel aus Naturmaterialien gefertigt werden. Monika Schulz-Mandel hatte sich vor einem Jahr schon einmal im Pop-Up-Store eingemietet.