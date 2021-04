Wie es mit Ostern weitergeht

Wort zur Woche: Von Felix Kalder, Pfarrbereich Treben-Gerstenberg mit Windischleuba, Rasephas und Zschernitzsch,

Das leere Grab ist nur der Anfang der Geschichte. Der Ostermorgen setzt keinen Punkt, sondern einen Doppelpunkt. Die Bibel erzählt davon, wie Jesus seinen Freunden in den Tagen nach seiner Auferstehung begegnet: Er nimmt sich Zeit und gibt seinen Freunden Zeit mit Ostern.

Die einen begleitet er unerkannt in ein Dorf in der Nähe von Jerusalem, auf dem Weg zurück in ihr altes Leben. Er geht mit und lässt sie erzählen, was sie erlebt haben. Als er am Abend bei Tisch das Brot für sie bricht, erkennen sie ihn – und dass es nach Ostern keinen Weg zurück ins Alte gibt. Andere, die sich in Jerusalem ängstlich eingeschlossen haben, besucht er in ihrer Furcht und öffnet ihnen von innen verschlossene Türen. Ich denke mir: Vielleicht zeigt sich der Auferstandene jedem genau so, wie er es gerade braucht. Jesus kennt seine Freunde.

Als er Maria von Magdala begegnet, steht sie am Grab und weint. Für sie ist noch nicht Ostern geworden. Ihr Blick ist ganz auf das gerichtet, was war. Wie gebannt sieht sie in die leere Höhle und kann ihre Augen nicht von dem Ort losreißen, an dem der Gekreuzigte gelegen hat. Plötzlich steht der Auferstandene hinter ihr. Sie dreht sich um und erkennt ihn zuerst nicht. Jesus fragt sie nach dem, was ihre Gedanken und ihren Blick gefangen hält: „Warum weinst Du? Wen suchst Du?“ Er übergeht ihre Trauer nicht, lässt sie erzählen und hört zu. Dann sagt er nur ein Wort: „Maria!“. Mehr braucht es jetzt nicht mehr. Die Anrede bewirkt die innere Wendung. Maria erkennt den Auferstandenen, der vor ihr die Zukunft öffnet.

Mitgehen, Fragen stellen, Türen öffnen – so zeigt der Auferstandene seine Lebendigkeit und macht Menschen lebendig. Das leere Grab ist nur der Anfang der Geschichte. Der Ostermorgen setzt keinen Punkt, sondern einen Doppelpunkt.