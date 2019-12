Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieder Nikolausschwimmen in Schmölln

Auch in diesem Jahr lädt der Schwimmverein Seeteufel wieder zum öffentlichen Nikolaus-Stundenschwimmen ein.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 7. Dezember, im Sport- und Freizeitbad Tatami statt, weshalb das Sportbad an diesem Tag auch geschlossen bleibt. Denn von 10 bis 15 Uhr gilt es, so viele Bahnen wie möglich zu schwimmen.

In dieser Zeit kann jeder Mitstreiter so lange und so oft in Schwimmbecken, wie es seine Kräfte zulassen. Das Stundenschwimmen ist eine Breitensportveranstaltung, bei der alle Teilnehmer die Gelegenheit haben, möglichst viele Meter innerhalb von fünf Stunden zu schwimmen.

Dabei stehen Spaß und Freude am Sport im Vordergrund. Jeder Teilnehmer kann so viel und so lange schwimmen wie er möchte. Natürlich muss er dabei nicht fünf Stunden in der Schwimmbahn verbringen, sondern kann innerhalb der Veranstaltungszeit beliebig viele Pausen einlegen. Jeder Schwimmer, egal ob jung oder alt, ob gut oder weniger geübt, ist herzlich willkommen.

Einzige Voraussetzung ist, dass er mindestens 50 Meter am Stück ohne Schwimmhilfen schwimmen kann.