Wikinger und Ritter erobern Altenburg

Die fürstliche Hofbedienstete Susen Wales am Spinnrad.

Die Coex Veranstaltungs GmbH & Co. KG unter Leitung von Eberhard Heilorganisierte am 19. und 20. September auf Schloss Altenburg ein besuchswertes Mittelalterspektakel, das mit vielen kostümierten Vereinsaktiven und Gästen sowie mit Handwerker- und Händlerständen bis hin einem historischen Karussell und Ritterkämpfen an die Zeiten des Mittelalters erinnerte.