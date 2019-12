Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Willkommen im Altenburger Mäusestübchen

Der Landkreis Altenburger Land wirbt um selbstständig tätige Tagesmütter oder -väter, um die Palette individueller Kinderbetreuungsmöglichkeiten bieten zu können. Mit Simone Lehmann und ihrem Mäusestübchen in Altenburg hat jetzt ein neue Kindertagespflegestätte eröffnet.

Schon im Frühjahr 2018 hat Simone Lehmann mit dem Gedanken gespielt, sich beruflich zu verändern. Im Landratsamt hat sie sich ausführlich informiert, welche Möglichkeiten sie hat, um in der Kreisstadt als Tagespflegeperson tätig werden zu können. Im Januar und nach einigen Gesprächen mit ihrem Mann stand entschied sich die zweifache Mutter: Sie wollte eine Tagespflegestätte für Kinder einrichten. Das Landratsamt Altenburger Land erteilte ihr dazu nach einem umfangreichen Prüfverfahren nicht nur die Kindertagespflegeerlaubnis, sondern die Behörde leistete auch umfangreiche Beratung und Vermittlungshilfe.

Nach einem einmonatigen Praktikum in einer Kindertagesstätte bekam Simone Lehmann einen Platz in einem Qualifizierungskurs. Dort beschäftigte sie sich intensiv mit grundlegenden Kenntnisse für die Tätigkeit als selbstständige Tagespflegeperson. Außerdem eignete sie sich pädagogisches Fachwissen an. Themen wie Bindung, Entwicklung, Förderung und Bildung speziell für die Betreuung von Kindern in den ersten drei Lebensjahren spielten dabei eine große Rolle.

Den 240-Stunden-Kurs hat Simone Lehmann nun erfolgreich abgeschlossen. Im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Käthe-Kollwitz-Straße in Altenburg hat sie inzwischen ihr Mäusestübchen zur Kinderbetreuung eröffnet.

Kindertagespflege heißt, Eltern durch flexiblere Betreuungszeiten in ihrem Alltag zu unterstützen und gezielt an der Erziehung und Förderung der Kinder mitzuwirken. Tagesmütter und -väter betreuen in der Regel kleine Gruppen von maximal fünf Kindern im Alter von drei Monaten bis zweieinhalb Jahren in einer familiennahen Atmosphäre. Im Altenburger Land sind bisher drei Tagesmütter tätig: in Altenburg, zwei in Meuselwitz und eine in Starkenberg/Tegkwitz. „Das sind jedoch noch immer nicht genügend für ein flächendeckendes und attraktives Angebot, das Eltern die Chance einräumt, zwischen verschiedenen Betreuungsmöglichkeiten wählen zu können“, so Luise Ehrhardt von der Presseabteilung des Landratsamtes. Das Beispiel von Simone Lehmann sei daher vielleicht geeignet, Nachahmer zu finden. Zur Beratung und Information über den Start in die Kindertagespflege ist der Fachdienst Jugendarbeit/Kindertagesbetreuung im Landratsamt erreichbar telefonisch unter 03447 586-527 und per E-Mail über Jugendarbeit.Kita@altenburgerland.de.