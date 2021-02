Winterdienst in Gößnitz erfährt Würdigung

Das Meerchen in Gößnitz soll in diesem und dem nächsten Jahr umverlegt werden. An der Talsperre der Südstraße wird außerdem ein neuer Stauapparat eingebaut.

Bürgermeister Wolfgang Scholz (Initiative Städtebund) zeigte sich bei der jüngsten Stadtratssitzung in Gößnitz von einem Brief so bewegt, dass er ihn laut vorlas. Darin lobte ein Einwohner die Arbeit des Bauhofes im Winterdienst. Dem schloss sich Scholz gerne an und bescheinigte den Mitarbeitern ein positives Auftreten und eine hohe Arbeitsbereitschaft. Scholz verband sein Lob mit einem Appell an den Stadtrat.