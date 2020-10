Die Zahl der mit dem Sars-Cov-2-Virus infizierten Personen im Altenburger Land steigt. Wie das Landratsamt am Montag, 19. Oktober, mitteilt, wurde am Wochenende bei neun weiteren Menschen der Erreger nachgewiesen.

Darunter ist auch ein Bewohner des Pflegeheims Voigt'sches Gut in Rositz. Am Samstag wurde der Mann mit Fieber ins Klinikum gebracht. Gegen 22 Uhr bestätigte das positive Ergebnis des durchgeführten Coronatests eine Infektion mit Sars-Cov-2.

Die Kontaktpersonennachverfolgung durch das Gesundheitsamt des Landkreises Altenburger Land ist angelaufen.

Am Montag wurden alle Bewohner und Mitarbeiter des Pflegeheims getestet. Die Einrichtung ist für den Besucherverkehr gesperrt. Die engen Kontaktpersonen des infizierten Mannes sind in Quarantäne.

Unterdessen gab es keine weiteren positiven Fälle unter Mitschülern und Pädagogen der Regelschule Treben und der Johann-Friedrich-Pierer-Schule in Altenburg. Das haben laut Landratsamt Testreihen ergeben. In den Bildungsstätten wurde in der Vorwoche jeweils ein positiver Sars-Cov-2-Fall bei Schülern festgestellt.

Am Montagvormittag lag die Zahl der aktiv Infizierten im Altenburger Land bei 30 Patienten.