ZFC Meuselwitz zeigt beim 1:1 in Berlin zwei Gesichter

Berlin. Fußball-Regionalligist ZFC Meuselwitz bestimmt in Lichtenberg die erste Hälfte, gerät in Rückstand und antwortet prompt: Felix Müller ist erfolgreich.

Abwehrspieler Felix Müller trifft per Elfmeter zum 1:1 und rettet dem ZFC einen Punkt. Foto: Tino Zippel

Mit dem 1:1 (0:0) Sonntag beim SV Lichtenberg 47 bleibt der ZFC Meuselwitz im sechsten Spiel der Fußball-Regionalliga Nordost unbezwungen. Die Gastgeber waren in der 77. Minute durch Kevin Owczarek nach einer Ecke in Führung gegangen, doch die Antwort der Thüringer kam prompt. Nach einer Ecke wurde Jegor Jagupov, der beim 1:0-Sieg in Meuselwitz gegen die Berliner getroffen hatte, im Strafraum gefoult – und Felix Müller verwandelte den Elfmeter zum Endstand. „Wir nehmen den Punkt gern mit“, sagte ZFC-Trainer David Bergner. „Wir wollen fleißig weiter punkten und Schritt für Schritt vorankommen.“

Der Coach sah von seiner Elf zwei Gesichter, in der ersten Halbzeit spielbestimmend mit einem Chancenplus „und in meinen Augen einem Elfmeter für uns, der nicht gegeben wurde“. Nach dem Wechsel kamen die Gastgeber besser zurecht. „Da fehlte mir das Zutrauen. Wir waren zu fahrig, bei einigen Abwehraktionen, wollten die Situationen mit spielerischen Mitteln klären.“ Doch das sei in der zweiten Halbzeit nicht mehr möglich gewesen.

Lange Verletztenliste

Das Stadion an der Normannenstraße sei „eine Tragödie, der Rasen für die Regionalliga nicht tauglich. Die Spieler mussten nach der Partie kalt duschen. Aber wir wollen uns nicht beklagen.“ Sorgen bereitet dem Trainer die Verletztenliste, die ohnehin schon lang ist und mit Abwehrspieler Kilian Senkbeil Zuwachs bekam. „Wir müssen aufpassen, sonst können wir mit dem Kleinbus nach Berlin fahren.“

Der Trainer musste reagieren, wechselte im Vergleich zum 2:0-Sieg beim SV Babelsberg 03 auf einer Position: Oldie René Weinert, seit 2005 im Verein, stand für Kilian Senkbeil in der Startformation und ackerte auf der rechten Abwehrseite. Sebastian Albert rückte auf links, Ben-Luca Moritz in die Mitte. Mit dem Anpfiff gingen die Meuselwitzer energisch in die Zweikämpfe und zeigten auch spielerisch, was sie können. Einen Schuss von Amer Kadric parierte Niklas Wollert im Lichtenberger Tor (20.), ein Kopfball von Benjamin Förster ging drüber (28.). Kurz vor der Pause war es wieder Förster, der vor Wollert auftauchte – sein Abschluss ging ins Tor, doch er stand beim Zuspiel knapp im Abseits.

„Wenn ich die erste Halbzeit sehe, haben wir zwei Punkte verloren. Wenn ich die zweite Halbzeit sehe, dann müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein. Auf dem Boden ist es schwer, wieder zurückzukommen.“

Lichtenberg-Trainer Rajko Fijalek sah es ähnlich: „Die Mannschaft hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Die zweite Halbzeit hat uns Hoffnung gegeben. Wir gehen verdient 1:0 in Führung. Beim Gegentor passieren Fehler. Insgesamt muss man aber auch sagen: Der Boden war für beide Mannschaften schwierig zu bespielen.“

Am Sonntag empfängt der Tabellen-14. ZFC Meuselwitz die zweite Mannschaft von Hertha BSC. „Für mich eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Wir müssen die Woche gut arbeiten und mit Selbstvertrauen an das Spiel gehen.“

