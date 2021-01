Zwei mutmaßliche Drogendealer in Altenburg nach Razzia festgenommen

Im Zuge von laut Polizei intensiven und umfangreichen Ermittlungsarbeiten zu diversen Rauschgift-Delikten, insbesondere zum Handel durchsuchten Polizeibeamte am Donnerstag fünf Objekte in Altenburg. Die Maßnahmen richteten sich gegen einen 23-jährigen und einen 21-jährigen Mann. Beide Tatverdächtige konnten schließlich in einem der Objekte vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung selbst fanden die Beamten ca. 30 Gramm Methamphetamin, eine kleine Menge Marihuana sowie einen Elektroschocker, einen Teleskopschlagstock, einen vierstelligen Bargeldbetrag sowie diverse Datenträger auf und stellten dies sicher.

Am Freitag wurde gegen den 23-jährigen Festgenommenen Haftantrag gestellt. Auch für den 21-Jährigen steht die Prüfung zum Haftantrag bevor. Die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen dauern weiter an und sind bis dato noch nicht abgeschlossen.

Diebe am Altkleidercontainer

Zwei bislang unbekannte Männer trieben Donnerstagnachmittag gegen 15:30 Uhr ihr Unwesen in der Schmöllnschen Straße, indem sie einen Altkleidercontainer durchsuchten und offenbar für sich geeignete Kleidung entnahmen. Beide Diebe entfernten sich danach mit einem gelben Fiat mit polnischen Kennzeichen in Richtung Schmöllnsche Vorstadt. Die Altenburger Polizei ermittelt und sucht Zeugen zu den bislang unbekannten Dieben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden.

