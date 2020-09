Zwei weitere Unternehmen melden Kurzarbeit an

Die Arbeitslosigkeit in der Geschäftsstelle Altenburg der Agentur für Arbeit ist von Juli auf August um 29 auf 3271 Personen gestiegen. Das waren 103 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im August 7,3 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 7 Prozent. Dabei meldeten sich 541 Personen arbeitslos und gleichzeitig beendeten 508 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Jahresbeginn gab es 4567 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 933 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im August um 28 Stellen auf 692 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 298 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im August 136 neue Arbeitsstellen, 76 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1111 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 776.

Von der Corona-Krise sind vor Wirtschaftsunternehmen und Dienstleister in allen Landkreisen Ostthüringens betroffen. So wird das Instrument der Kurzarbeit auch weiterhin genutzt, um die entstandenen Arbeitsausfälle zu kompensieren Im August meldeten zwei weitere Unternehmen im Altenburger Land Kurzarbeit für insgesamt zehn Personen an. Im Zeitraum April bis August gab es insgesamt 1007 Anzeigen von Kurzarbeit für 11.154 Beschäftigte.