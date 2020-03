Zwischen Düne und Sonnenblumen im Schnee

Das Interesse an der Kunst ist groß. Dies bewiesen die Besucher im Kulturbundhaus mit Galerie am Brühl 2, die am Abend des 6. März Bettina Bergmann zur Eröffnung einer Ausstellung von Werken des Malers und Grafikers Bernd W. Papke begrüßen konnte.

Der 1960 in Quedlinburg geborene Künstler war als Werkzeugmacher tätig, ehe er unter anderem von 1989 bis 1995 ein Studium an der Hochschule für Kunst und Design auf Burg Giebichenstein in Halle absolvierte. „Führen Sie ihre Arbeiten bezüglich Holzdruck mittels des verlorenen Schnittes aus?“, wollte die Altenburgerin Sabine Müller wissen. Papke bejahte und wies dabei auf einen seiner Farbholzschnitte mit dem Titel „Sonnenblumen im Schnee“. Bei der Technik der verlorenen Form werden alle Farben mit der gleichen Druckplatte gedruckt. Die Holzplatte wird nach dem Druck einer Farbe weiter bearbeitet, um dann mit der nächsten Farbe erneut zu drucken. So geht die ursprüngliche Form von der ersten bis zur vorletzten Farbe verloren, der Druck lässt sich nicht wiederholen.

Künstler malt gern an Ostsee- und Atlantikküste

Mit Blick unter anderen auf den Farbholzschnitt mit dem Landschaftstitel „Beieinander“ schätzte Künstlerin Petra Herrmann aus Kratschütz ein: „Echt virtuose Arbeiten.“ Die Altenburgerin Silvia Zehmisch nahm ebenfalls alle Holzschnitte und Ölbilder in Augenschein und meinte mit Blick auf das Bild „Morgenstimmung“: „Einfach schön.“

Die Schülerin Lilly-Lene Neidhardt malt gern und reiste mit ihren Eltern aus Dresden an. Bei einem Strandbild, dem Farbholzschnitt „Düne“, glaubte sie, im Uferbewuchs die Augen ähnlich eines Erdriesen entdeckt zu haben.

Kunstmaler Bernd W. Papke stellt übrigens seine Staffelei unter anderem gern an der Ostseeküste oder der französischen Atlantikküste auf. Seine Ausstellungen fanden schon in Halle, Magdeburg, Konstanz, Berlin, Braunschweig bis hin in Lima großen Anklang.

Die Ausstellung „Holzwege“ kann noch bis zum 18.04.20 besucht werden. Öffnungszeiten: montags bis freitags jeweils von 10 bis 17 Uhr, samstags 13 bis 16 Uhr.