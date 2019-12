Zwischen Meisterbrief und Zeitarbeit liegt nur der Wunsch

Zum zweiten von drei Handwerker-Erzählsalons stellten langgediente Haudegen ihre Erfahrungen vor. Gebannt lauschten die Zuhörer den aufreibenden und anschaulichen Schilderungen aus jahrzehntelanger Arbeitserfahrung. Etwa dem Altenburger Dirk Sparborth, der von dem Glück berichtete, schon in einer Uhrmacher-Familie aufgewachsen zu sein. Von klein auf sei er dabei gewesen, wenn etwa Turmuhren zu reparieren waren. „Man muss das schon als Kind mitbekommen, drei Jahre Ausbildung reichen dafür niemals aus“, sagte er. Heute ist er deutschlandweit gefragt, wenn historische Kostbarkeiten oder Unikate restauriert und instand gehalten werden müssen. So betreut er etwa auch ein Uhrwerk im Potsdamer Schloss Sanssouci.

Weil das Motto des Abends „Es ist kein Meister vom Himmel gefallen“ lautete, bereicherte auch der Schmöllner Christoph Tanneberge spontan die Runde mit seiner Berufsbiografie. Als Zeitarbeiter habe er in fünf Jahren alle möglichen Tätigkeiten ausgeübt: als Hilfsarbeiter im Handwerk, als Maschinen- und Anlagenführer, Kommissionierer oder in der Gastronomie. Dann machte er eine Umschulung zum Personal-Dienstleistungs-Kaufmann. „Jetzt sitze ich auf der anderen Seite des Tisches und mir macht meine Arbeit jeden Tag mehr Spaß“, sagte er. Viele der Menschen, denen er heute zu Arbeit verhelfe, seien Anfang 20 und hätten mehrere Lehren abgebrochen oder ständig wechselnde Arbeitgeber. „Ich rate jedem dazu, eine Ausbildung abzuschließen“, so Tanneberge.

Der Veranstalter, das Berliner Unternehmen Rohnstock Biografien, wird aus den Erzählungen der Handwerker aller drei Salons eine Broschüre veröffentlichen. Der dritte und letzte Salon wird am 22. Januar 2020 abgehalten, wieder auf Burg Posterstein.