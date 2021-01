Zwischen Präsenzpflicht und Datenschutz im Altenburger Land

Schmölln/Altenburg/Gößnitz/Posterstein. Beschäftigte ins Homeoffice schicken, um Corona-Infektionszahlen zu senken – aktuell will die Bundesregierung dafür eine Vorschrift an die Wirtschaft diskutieren. Im Altenburger Land gehört der öffentliche Dienst zu den größten Arbeitgebern. Diese Zeitung fragte in Rathäusern und Verwaltungen, wie es dort um das Thema bestellt ist.

Die Stadtverwaltung Schmölln widmet sich dem seit etwa zwei Jahren. Die Pandemie habe das nur noch beschleunigt, sagt Bürgermeister Sven Schrade (SPD). Aktuell arbeiten 21 von 56 Beschäftigen der Kernverwaltung von zu Hause aus. Maximal die Hälfte ihrer Wochenarbeitszeit dürfen sie so leisten. Es gebe natürlich Bereiche, wie Einwohnermeldeamt, Buchhaltung oder Bauhof, wo Homeoffice nicht möglich sei. Der Wunsch nach Homeoffice sei ausgeprägt im Rathaus. Eine Mitarbeiterbefragung ergab das schon vor Corona. Technisch erfüllt die Stadtverwaltung diesen Wunsch via Stick, mit dem sich der jeweilige Nutzer von zu Hause aus und mit privater Technik gesicherten Zugang zum Intranet der Verwaltung verschafft. 18 solcher Sticks gibt es, fünf Laptops für weitere Homeoffice-Plätze stehen zur Verfügung.

Präsenzpflicht gilt in der Skatstadt grundsätzlich

Sogar 55 mobile Arbeitsplätze kann die Stadtverwaltung Altenburg ermöglichen. Doch wer ins Homeoffice gehen darf, ist streng geregelt und wird per Einzelfallentscheidung von Oberbürgermeister André Neumann (CDU) bestimmt. Momentan gibt es zwei dieser Genehmigungen. Grundsätzlich gelte Präsenzpflicht. Rathaussprecher Christian Bettels: „Der größte Anteil der Beschäftigten übt Tätigkeiten aus, die nicht durch mobiles Arbeiten abzudecken sind.“ Datenschutzrechtliche Aspekte kämen hinzu. Für Eltern kleiner Kinder wurden Bescheinigungen für Notbetreuung ausgestellt. Bettels: „Die Sicherstellung der öffentlichen Verwaltung und damit der Arbeitsfähigkeit der Fachdienste hat oberste Priorität.“ Aktuell zählt die Stadtverwaltung Altenburg 343 Beschäftigte inklusive Schloss- und Kulturbetrieb Altenburg.

Anforderungen des Datenschutzes als Hürde

Das Landratsamt Altenburger Land machte bereits mit Pandemiebeginn im März 2020 erste Homeoffice-Angebote an seine Belegschaft. „Problematisch dabei ist jedoch der Datenschutz“ sagt Sprecher Jörg Reuter. „Die Anforderungen erschweren zum Teil massiv Homeoffice-Arbeitsplätze.“ Aus Datenschutzgründen darf Reuter beispielsweise nicht sagen, wer von den rund 650 Mitarbeitern der Kreisverwaltung inklusive Lindenau-Museum aktuell im Homeoffice ist. Nur so viel: Insgesamt sind bislang 61 Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet. Darüber hinaus sind weitere Homeoffice-Arbeitsplätze in Transportkisten zur Mitnahme durch Bedienstete vorbereitet. „Sollte das nicht mehr ausreichen, könnte die Technik am Arbeitsplatz des Mitarbeiters abgebaut und im Homeoffice aufgebaut werden“, so Reuter.

Wenn technische Voraussetzungen fehlen

Gar nicht ins Homeoffice können die acht Beschäftigten der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Oberes Sprottental mit Sitz in Posterstein. „Wir haben die technischen Voraussetzungen nicht“, erklärt VG-Chefin Manuela Barth. Man müsste erstmal Geld in die Hand nehmen, um das zu ermöglichen – inklusive für Viren- und Datenschutz und allem. Einwohnermeldeamt, Kasse und Kämmerei müssten ohnehin besetzt sein. „Wir gehen in unseren Büros auf Abstand. Zum Glück sind wir alle noch gesund.“

Ein Konzept, das für die Stadtverwaltung Gößnitz nicht aufging. In der Woche ab 14. Dezember 2020 waren dort 15 von 18 Beschäftigten der Kernverwaltung erkrankt, sieben von ihnen hatten sich mit Corona infiziert. Hauptamtsleiterin Dorothee Philipp: "Uns fehlen noch die technischen Voraussetzungen für Homeoffice." Ein weiteres Problem: Nicht alles, was man im täglichen Betrieb unbedingt benötige, sei bereits digitalisiert.