100.000 Euro Schaden bei Brand in Sömmerdaer Mehrfamilienhaus

Sömmerda. Bei einem Brand in Sömmerda ist am Mittwochabend erheblicher Schaden entstanden. Mehrere Wohnungen sind unbewohnbar.

In Sömmerda ist am Mittwochabend bei einem Wohnhausbrand in der Poststraße erheblicher Schaden entstanden. Nach ersten Angaben der Polizei war aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Vollbrand ausgebrochen.

Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Durch den Brand und die Löscharbeiten seien jedoch auch zwei angrenzende Wohnungen unbewohnbar. Die Höhe des Brandschadens werde vorerst auf circa 100.000 Euro geschätzt.

